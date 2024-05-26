Внаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинуло понад 670 осіб
Київ • УНН
Понад 670 людей вважаються загиблими після того, як потужний зсув поховав під собою понад 150 будинків у Папуа-Новій Гвінеї.
Згідно з новими даними ООН, в Папуа-Новій Гвінеї понад 670 людей вважаються загиблими після потужного зсуву ґрунту. Арацівники гуманітарних організацій та жителі сіл, незважаючи на небезпечні умови, шукають тих, хто вижив. Про це пише УНН із посиланням на France24.
Деталі
В Папуа-Новій Гвінеї внаслідок потужного зсуву ґрунту, який стався у п'ятницю, 24 травня, загинуло понад 670 людей. Також є інформація, що понад 150 будинків опинилися під водою.
За оцінками, більше 150 будинків зараз поховані під землею
Посадовець додав, що "670 з гаком людей вважаються загиблими".
"Ситуація жахлива, земля продовжує сповзати. Вода тече, і це створює величезний ризик для всіх, хто в цьому бере участь", - пояснив Серхан Актопрак, який керує командами рятувальників з Порт-Морсбі.
Довідка
Папуа-Нова Гвінея - острівна держава з населенням близько 10 мільйонів осіб у південно-західній частині Тихого океану. Більшість населення складають фермери, і за межами великих міст у Папуа мало доріг. Місцеві телекомунікаційні мережі так само обмежені.
Доповнення
Австралійський телеканал ABC раніше повідомив, посилаючись на місцевих жителів, що, як вважають, загинуло понад 100 осіб. У первинній інформації також йшлося про 60 будинків.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що Понад 4 000 людей постраждали внаслідок потужного зсуву ґрунту в селі на півночі Папуа-Нової Гвінеї.