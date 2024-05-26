В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  133477 просмотра

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Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  136234 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  158559 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

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"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140184 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

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Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125051 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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24 мая 2024, 09:00  •  116385 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107915 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101763 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99582 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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Украинские солдаты, которые защищают страну, нуждаются в полезных подарках. Среди них: качественная амуниция, тактическая одежда, часы, павербанки, ножи, фонарики, наборы для чистки оружия и крепкие спальные мешки.

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских военных возле Белогоровки, которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на российскую дезинформацию о ее захвате.

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Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Национальная сборная команда Украины по стрельбе из лука завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали на чемпионате Европы по стрельбе из лука, который проходил в Риме, Италия, с 17 по 24 мая 2024 года.

спорт •   •  11941 просмотра
Сборная команда Украины по пара луку завоевала серебряные и бронзовые медали на чемпионате Европы

Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

За минувшие сутки украинские Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения российских войск и станции радиоэлектронной борьбы противника, а также сбили 12 российских ракет и 31 ударный беспилотник.

Война •   •  14063 просмотра
Воздушные силы за минувшие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава рф

Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Несколько выстрелов было сделано в сторону еврейской школы для девочек в Торонто. Поврежден фасад, без жертв. Событие вызвало осуждение со стороны политиков и еврейских организаций, как дерзкий акт антисемитизма.

Новости Мира •   •  12513 просмотра
Еврейская школа в Торонто подверглась обстрелу - Le Monde

Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении интенсивность боевых действий остается достаточно высокой: противник 14 раз атаковал позиции украинских войск, из них 6 обстрелов отражено и 8 боевых столкновений продолжаются на нескольких участках фронта.

Война •   •  14902 просмотра
Интенсивность боевых действий достаточно высокая на Покровском направлении - Генштаб