В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек

Согласно новым данным ООН, в Папуа-Новой Гвинее более 670 человек считаются погибшими после мощного оползня. Работники гуманитарных организаций и жители сел, несмотря на опасные условия, ищут тех, кто выжил. Об этом пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

В Папуа-Новой Гвинее в результате мощного оползня, который произошел в пятницу, 24 мая, погибли более 670 человек. Также есть информация, что более 150 домов оказались под водой.

По оценкам, более 150 домов сейчас погребены под землей - сказал представитель Агентства ООН по вопросам миграции Серхан Актопрак.

Чиновник добавил, что "670 с лишним человек считаются погибшими".

"Ситуация ужасная, земля продолжает сползать. Вода течет, и это создает огромный риск для всех, кто в этом участвует", - пояснил Серхан Актопрак, который руководит командами спасателей из Порт-Морсби.

Справка

Папуа-Новая Гвинея - островное государство с населением около 10 миллионов человек в юго-западной части Тихого океана. Большинство населения составляют фермеры, и за пределами крупных городов в Папуа мало дорог. Местные телекоммуникационные сети так же ограничены.

Дополнение

Австралийский телеканал ABC ранее сообщил, ссылаясь на местных жителей, что, как полагают, погибло более 100 человек. В первоначальной информации также говорилось о 60 домах.

Напомним,

УНН сообщал, что Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня почвы в деревне на севере Папуа-Новой Гвинеи.