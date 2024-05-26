Reuters: під час зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї постраждали понад 4 тисячі людей
Київ • УНН
Понад 4 000 людей постраждали внаслідок потужного зсуву ґрунту в селі на півночі Папуа-Нової Гвінеї.
Внаслідок зсуву грунту на півночі Папуа-Нової Гвінеї постраждали понад 4 тис. людей, пише Reuters з посиланням на гуманітарну групу CARE Australia. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли , що кількість загиблих оцінюється в 300 осіб, передає УНН.
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Зсув стався 24 травня на території села Каокалам у північній провінції Енга. Місцеві ЗМІ писали з посиланням на представників місцевої влади, що внаслідок зсуву під землею було "поховано" близько 300 осіб та понад тисячу будинків.
Через зсув постраждали шість сіл. На території цих населених пунктів мешкає понад 4 тис. осіб.
Загальна кількість постраждалих може бути вищою за цифру в 4 тис., оскільки провінція Енга була "місцем притулку для тих, хто був змушений залишити свої будинки внаслідок конфліктів" у прилеглих районах. Reuters пояснив, що йдеться про міжплемінні конфлікти у провінціях. В їх результаті з початку року було вбито 26 осіб.
Унаслідок зсуву ґрунту у населених пунктах утворилися ями глибиною до 8 метрів. Це відрізало доступ до частини доріг та ускладнило дію місцевих екстрених служб з надання медичної та гуманітарної допомоги. Напередодні австралійське телебачення повідомляло, що єдиним способом дістатися місць ймовірної загибелі місцевих жителів можна було лише за допомогою вертольотів.
Понад 300 людей поховало під зсувом в Папуа-Новій Гвінеї25.05.24, 21:28 • 26091 перегляд