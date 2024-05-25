Понад 300 людей поховало під зсувом в Папуа-Новій Гвінеї
Київ • УНН
Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані під землею в результаті потужного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї.
Понад 300 людей і понад 1100 будинків були поховані в результаті масивного зсуву, який зрівняв з землею віддалене село на півночі Папуа-Нової Гвінеї, з посиланням на місцеві ЗМІ в суботу повідомляє Reuters, пише УНН.
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Є побоювання, що сотні людей загинули в результаті зсуву, який обрушився на село Каокалам у провінції Енга, приблизно за 600 км на північний захід від столиці Порт-Морсбі, близько 3 години ночі в п'ятницю (19:00 за Гринвічем у четвер).
Під зсувом у тихоокеанській країні на північ від Австралії поховало понад 300 людей і 1182 будинки, повідомляє Papua New Guinea Post Courier з посиланням на коментарі члена парламенту країни Аймоса Акема.
Понад шість сіл постраждали від зсуву в регіоні Мулітака в провінції, повідомило в суботу Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії (DFAT).
Австралійська телерадіомовна корпорація повідомила в суботу, що чотири тіла були витягнуті у цьому районі після того, як бригади швидкої допомоги прибули до малонаселеного району, де очікується, що кількість загиблих зросте.
Зсув заблокував під'їзд до шосе, тому єдиним способом дістатися до цього району стали вертольоти, повідомляє мовник.
На кадрах у соціальних мережах, опублікованих жителем села Нінга Роле, видно, як люди лазять по скелях, вирваним з корінням деревам і купам землі в пошуках тих, хто вижив. На задньому плані було чути плач жінок.
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