Поїзд зійшов з рейок під Ліоном через зсув на тлі сильних дощів
Київ • УНН
Потяг, що прямував з Фірміні до Ліона, зіткнувся з камінням через просідання схилу, спричинене сильними дощами, у результаті чого було евакуйовано близько 200 пасажирів, двоє людей отримали незначні травми.
Погодні умови у Франції порушили залізничний рух навколо Ліона у неділю, 29 квітня. Потяг, що прямував з Фірміні до Ліона, наткнувся на каміння, і його 200 пасажирів довелося евакуювати, пише УНН з посиланням на Libération.
Деталі
У неділю, 28 квітня, рано ввечері регіональний поїзд TER, який перевозив близько 200 людей, застряг неподалік Ліона через "осідання схилу" через погану погоду, що обрушилася на регіон. Пасажирів було евакуйовано, повідомила залізнична компанія SNCF, уточнивши, що "постраждалих немає". При цьому у ЗМІ з посиланням на у дані префектури Рони зазначалося, що зафіксували двох легко травмованих: вагітна жінка "в шоці" та чоловік отримали удар у коліно.
За словами представника залізничної компанії, транспортний засіб "наїхав на камені, що впали зі схилу". Після зіткнення з камінням та "зсувом" поїзд "частково зійшов з рейок". Причиною цього зсуву стало "осідання схилу", що можна пояснити зливами, які йшли протягом дня в регіоні, повідомив представник.
Доповнення
За добу у районі Ліона випало близько місячної норми опадів, повідомляють метеорологи.
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