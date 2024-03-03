У штаті Пенсильванія товарний поїзд зійшов із рейок і впав у річку
Київ • УНН
Вантажний потяг, що перевозив силіконові гранули, зійшов з рейок і впав у річку в Пенсильванії, висипавши у воду свій вантаж - силіконові гранули і дизельне паливо.
Товарний потяг із силіконовими гранулами зійшов із рейок і впав у річку на південному сході Пенсильванії у США. Про це повідомила місцева поліція у соціальній мережі Facebook, передає УНН.
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Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Місцевих мешканців та працівників прилеглих підприємств евакуювали. Потяг перевозив силіконові гранули, що розсипалися внаслідок пригоди.
Водночас видання CBS News повідомило, що з рейок у Пенсильванії зійшли одразу три вантажні потяги, два з яких впали в річку. У воду потрапило дизельне пальне та силіконові гранули.
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