Вантажний потяг збив трьох пішоходів в Швеції
Київ • УНН
У середу ввечері вантажний потяг у Швеції наїхав на трьох пішоходів на станції в Еребру і серйозно травмував їх.
У Швеції вантажний поїзд наїхав на трьох пішоходів. Про це повідомляє Expressen, передає УНН.
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У середу ввечері в центрі Еребру вантажний поїзд наїхав на трьох пішоходів на станції Södra.
За інформацією поліції, три людини отримали важкі травми в результаті трагедії.
Це потяг переїхав, схоже, трьох людей
Важливо відзначити, що постраждалі були пішоходами, а не керували транспортним засобом.
Додамо
Наразі подробиці аварії залишаються невідомими, розслідування веде поліція Еребру.
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