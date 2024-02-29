Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции
Киев • УНН
В среду вечером грузовой поезд в Швеции наехал на трех пешеходов на станции в Эребру и серьезно травмировал их.
В Швеции грузовой поезд наехал на трех пешеходов. Об этом сообщает Expressen, передает УНН.
Детали
В среду вечером в центре Эребру грузовой поезд наехал на трех пешеходов на станции Södra.
По информации полиции, три человека получили тяжелые травмы в результате трагедии.
Этот поезд переехал, похоже, трех человек
Важно отметить, что пострадавшие были пешеходами, а не управляли транспортным средством.
Добавим
На данный момент подробности аварии остаются неизвестными, расследование ведет полиция Эребру.
Премьер Швеции заявил, что вопрос отправки войск в Украину "сейчас не актуален"27 февраля 2024, 12:09 • 23636 просмотров
Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции
В среду вечером грузовой поезд в Швеции наехал на трех пешеходов на станции в Эребру и серьезно травмировал их.
Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу
Граждане Молдовы пытались провезти через украинскую границу 100 000 долларов США, но были задержаны пограничниками.
Приготовление к "выборам": на ВОТ рф усиливает репрессии
рф усиливает репрессии на оккупированных украинских территориях, проводя рейды, стягивая более 10 000 росгвардейцев для посещения домов и привлекая "добровольцев" для контроля над местными жителями.
Ощадбанк разворачивает мобильный банк на Херсонщине
Мобильное подразделение Ощадбанка начало предоставлять банковские услуги жителям Херсонской области, где нет стационарных отделений.
"ENABEL" и Украина согласовали планы по восстановлению государства
Бельгийское агентство развития ENABEL начинает масштабное сотрудничество с Украиной для восстановления критической и социальной инфраструктуры, привлекая 150 миллионов долларов США из замороженных российских активов в Бельгии.
Масштабный пожар в Техасе: пылает более 500 тысяч акров земли
Второй по величине лесной пожар в истории Техаса охватил более 500 000 акров на севере штата Панхендл и распространился на Оклахому, повредив здания.
Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обсудила с заместителем министра иностранных дел Канады возвращение украинских детей, депортированных рф.
Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД
Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.
рф использует "университет" в оккупированном Мелитополе для вербовки детей к войне
Фейковый университет в оккупированном Мелитополе начал сотрудничать с российской молодежной военной организацией для подготовки детей к войне.
Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине
Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.