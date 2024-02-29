Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции

Тело 15-летнего парня нашли в заброшенном здании в селе на Киевщине

Тело 15-летнего мальчика из Сумской области было найдено без телесных повреждений в заброшенном здании в селе Рудня Киевской области. Полиция начала расследование, чтобы установить причину его смерти.