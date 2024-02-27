Прем'єр Швеції заявив, що питання відправки військ в Україну "зараз не актуальне"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка західних військ в Україну, як пропонує президент Франції Еммануель Макрон, "зараз не актуальна" для Швеції.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона, що відправлення західних військ в Україну в майбутньому "не можна виключати", вказавши шведському суспільному мовнику SVT, що "зараз це взагалі не актуально", пише УНН.
Зараз це взагалі не актуально
Те, що Еммануель Макрон не виключає відправку військ в Україну, не впливає на Швецію, попри вступ до НАТО, вважає Крістерссон.
"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", - сказав прем’єр Швеції і продовжив: "Традиція Франції – це не традиція Швеції".
Як пише Le Monde, Крістерссон зазначив, що "на даний момент ми зайняті надсиланням передового обладнання в Україну різними способами". З української сторони "немає запиту" на наземні війська, стверджував Ульф Крістерссон. Тому "питання неактуальне", наполягав він, однак, як пише видання "не виключаючи такої можливості в майбутньому".
Доповнення
20 лютого Стокгольм оголосив про рекордну військову допомогу (15-й пакет) Україні у вигляді обладнання на 633 мільйони євро, включаючи артилерійські боєприпаси, військові кораблі, зенітні системи та гранати.