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Прем'єр Швеції заявив, що питання відправки військ в Україну "зараз не актуальне"

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка західних військ в Україну, як пропонує президент Франції Еммануель Макрон, "зараз не актуальна" для Швеції.

Прем'єр Швеції заявив, що питання відправки військ в Україну "зараз не актуальне"

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на коментарі президента Франції Еммануеля Макрона, що відправлення західних військ в Україну в майбутньому "не можна виключати", вказавши шведському суспільному мовнику SVT, що "зараз це взагалі не актуально", пише УНН.

Зараз це взагалі не актуально

– сказав прем'єр Швеції.

Те, що Еммануель Макрон не виключає відправку військ в Україну, не впливає на Швецію, попри вступ до НАТО, вважає Крістерссон.

"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", - сказав прем’єр Швеції і продовжив: "Традиція Франції – це не традиція Швеції".

Як пише Le Monde, Крістерссон зазначив, що "на даний момент ми зайняті надсиланням передового обладнання в Україну різними способами". З української сторони "немає запиту" на наземні війська, стверджував Ульф Крістерссон. Тому "питання неактуальне", наполягав він, однак, як пише видання "не виключаючи такої можливості в майбутньому". 

Доповнення

20 лютого Стокгольм оголосив про рекордну військову допомогу (15-й пакет) Україні у вигляді обладнання на 633 мільйони євро, включаючи артилерійські боєприпаси, військові кораблі, зенітні системи та гранати.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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