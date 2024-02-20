Швеція оголосила свій рекордний пакет підтримки України на 683 мільйони доларів

Сьогодні Швеція оголосила про виділення пакету військової допомоги для України на приблизно 683 мільйони доларів. Це вже 15 -й пакет пакет допомоги і найбільший від Швеції. Про це повідомив міністр оборони країни Поль Джонсон, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, пакет підтримки відповідає деяким із найбільш нагальних потреб Сил оборони України.

Швеція передасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, систему ППО RBS70, протитанкові ракети (TOW), ручні гранати і гранатомети Carl Gustaf.

Крім того, Швеція надасть Україні 10 катерів CB 90 (Combat Boat 90), 20 групових катерів і підводну зброю.

Також в пакет підтримки входять медичні матеріали та допомога у закупівлях додаткового озброєння для України.

Також країни виділить приблизно 1 мільярд шведських крон ( 96 мільйонів долларів) до спільних шведсько-данських закупівель CV 90s для України.

Війна росії проти України - це також війна проти порядку, заснованого на правилах. Україна захищає не тільки свою власну свободу, а й свободу всієї Європи. Швеція стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно. Не можна допустити, щоб росія виграла цю війну