Швеция объявила свой рекордный пакет поддержки Украины на 683 миллиона долларов
Киев • УНН
Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 683 миллиона долларов, включающего артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, гранатометы, лодки и медицинские средства.
Сегодня Швеция объявила о выделении пакета военной помощи для Украины на примерно 683 миллиона долларов. Это уже 15-й пакет пакет помощи и самый большой от Швеции. Об этом сообщил министр обороны страны Поль Джонсон, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, пакет поддержки соответствует некоторым из самых насущных потребностей Сил обороны Украины.
Швеция передаст Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, систему ПВО RBS70, противотанковые ракеты (TOW), ручные гранаты и гранатометы Carl Gustaf.
Кроме того, Швеция предоставит Украине 10 катеров CB 90 (Combat Boat 90), 20 групповых катеров и подводное оружие.
Также в пакет поддержки входят медицинские материалы и помощь в закупках дополнительного вооружения для Украины.
Также страны выделит примерно 1 миллиард шведских крон (96 миллионов долларов) в совместные шведско-датские закупки CV 90s для Украины.
Война россии против Украины - это также война против порядка, основанного на правилах. Украина защищает не только свою собственную свободу, но и свободу всей Европы. Швеция будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Нельзя допустить, чтобы россия выиграла эту войну
Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации18 февраля 2024, 04:33 • 118127 просмотров
Швеция объявила свой рекордный пакет поддержки Украины на 683 миллиона долларов
Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 683 миллиона долларов, включающего артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, противотанковые ракеты, гранатометы, лодки и медицинские средства.
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