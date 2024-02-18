Украина и Швеция объединятся против российской дезинформации

Украина и Швеция объединяют усилия в противодействии российским информационным атакам. Об этом сообщает Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В Стокгольме в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев провел встречу с Генеральным директором Агентства психологической защиты Швеции Магнусом Хйортом.

На встрече были обсуждены конкретные шаги и стратегии для эффективного противодействия информационным атакам со стороны рф. Обе стороны выразили намерение совместно работать над развитием мер борьбы с дезинформацией и поддержания ментального здоровья населения.

С начала полномасштабного вторжения Украина и Швеция на постоянной связи в вопросах информационной безопасности. Мы обмениваемся информацией о российских атаках в информационном поле, а также наработками по борьбе с ними. российская ложь отравляет не только украинское общество. Манипуляции и откровенная ложь страны-агрессора расползается по Европе и всему миру - подчеркнул Ростислав Карандеев.

В. и. о. министра Ростислав Карандеев выразил благодарность Швеции за поддержку во время войны и отметил роль страны в оказании помощи украинским гражданам в раскрытии дезинформации.

Добавим

Первая брошюра о методах противодействия вражеской дезинформации, опубликованная Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики Украины перед 24 февраля 2022 года, была разработана с использованием шведских практик

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