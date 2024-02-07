Швеция выделяет почти 30 миллионов евро на проекты по энергоэффективности в Украине

Швеция выделила 26,4 млн евро фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership для грантовой поддержки проектов энергоэффективности в Украине. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что выделенные партнерами средства будут направлены по решению доноров Фонда Е5Р в виде грантовой поддержки общинам.

В частности речь идет о тех, которые получают кредитные средства от европейских финансовых учреждений/банков на реализацию проектов в сфере централизованного тепло-, водоснабжения, повышения энергоэффективности в зданиях коммунальной формы собственности, развитие городского электротранспорта, возобновляемой энергетики. - объяснили в министерстве.

Отмечается, что при поддержке Фонда E5P в Украине уже было реализовано десять крупных инфраструктурных проектов в сфере централизованного отопления и мероприятий по энергоэффективности общественных зданий и энергосбережения.

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Дополнение

Фонд E5P помогает Украине предоставляя грантовые средства для реализации критически важных проектов по энергоэффективности для обеспечения экономии энергии, сокращения выбросов углекислого газа (CO2) и других парниковых газов.

Общая сумма аккумулированных в Фонде E5P средств на сегодня составляет 240 миллионов евро.

Справочно

Фонд E5P - это мультидонорский фонд для поощрения инвестиций в энергоэффективные и экологические проекты в регионе Восточного партнерства.

Фонд объединяет взносы от ЕС и группы из 24 стран, включая те, которые поддерживает фонд. Взносы используются как гранты для поддержки проектов в муниципальном секторе.

Распределение грантов является гибким и признает приоритеты каждой страны-получателя с общей целью уменьшения использования энергии, загрязнения и выбросов парниковых газов.

Напомним

В декабре прошлого года Швеция пообещала выделить 120 миллионов евро на помощь Украине, чтобы помочь с зимними запасами и восстановлением инфраструктуры, сосредоточившись на энергетическом секторе и убежищах для граждан.