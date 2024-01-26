ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине
Агентство ООН по делам беженцев предупредило о прогнозируемом замедлении помощи Украине, отметив, что гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Несмотря на достаточное финансирование в 2022 и 2023 годах, в 2024 году ожидается неизбежное сокращение помощи, поскольку эта проблема потеряла глобальное внимание.
Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго
Украинская промышленность и население значительно увеличили потребление электроэнергии зимой. Такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергосистемы, несмотря на вражеские обстрелы.
Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман
Куда и почему исчез из информационного поля бывший премьер-министр Владимир Гройсман.
В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма
Украинские войска в южной зоне обороны отбили шесть вражеских атак, продолжая расширять плацдарм, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Неудачные атаки противника привели к отступлению, продолжается контрбатарейная борьба.
Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика
Экс-лидер запрещенной в Украине партии "русский блок" сотрудничал с российскими спецслужбами, чтобы завербовать ракетного наводчика для воздушной атаки на Яворовский полигон.
ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции
Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.
Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения
Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.