ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине

Агентство ООН по делам беженцев предупреждает о замедлении предоставления помощи Украине в 2024 году. Об этом в интервью Немецкому агентству прессы заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает zeit.de, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, почти через два года после начала российской захватнической войны агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную и предупреждает о замедлении оказания помощи.

По словам Гранди, в 2022 и 2023 годах работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована. Но в этом году сокращения были неизбежными.

Война в Украине потеряла международное внимание, а война в секторе Газа доминирует в заголовках газет. А три основных донора - Германия, США и ЕС - размер помощи Украине еще не определяли, - говорится в публикации.

Гранди также отметил, что по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах - еще 6,3 миллиона беженцев.

Среди них - 1,3 миллиона украинцев в россии. Такую цифру сообщает москва. В то же время доступ УВКБ ООН к этим людям является "очень ограниченным".

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