ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине

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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
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Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  150903 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  177352 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  176244 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  191103 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  195593 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  167450 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  155768 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Новости по теме

ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине

Агентство ООН по делам беженцев предупредило о прогнозируемом замедлении помощи Украине, отметив, что гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Несмотря на достаточное финансирование в 2022 и 2023 годах, в 2024 году ожидается неизбежное сокращение помощи, поскольку эта проблема потеряла глобальное внимание.

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ООН предупредила о замедлении предоставления помощи Украине

Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго

Украинская промышленность и население значительно увеличили потребление электроэнергии зимой. Такой рост стал возможным благодаря стабильной работе энергосистемы, несмотря на вражеские обстрелы.

Экономика •   •  17952 просмотра
Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго

Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман

Куда и почему исчез из информационного поля бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

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Неуловимый Джо: куда и почему исчез из информационного поля экс-премьер Владимир Гройсман

В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма

Украинские войска в южной зоне обороны отбили шесть вражеских атак, продолжая расширять плацдарм, несмотря на продолжающиеся артиллерийские обстрелы и удары беспилотников. Неудачные атаки противника привели к отступлению, продолжается контрбатарейная борьба.

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В зоне обороны юга украинские воины отбили 6 штурмов врага и продолжают расширение плацдарма

Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика

Экс-лидер запрещенной в Украине партии "русский блок" сотрудничал с российскими спецслужбами, чтобы завербовать ракетного наводчика для воздушной атаки на Яворовский полигон.

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Удар по Яворовскому полигону: СБУ разоблачила пособника рф, который помог завербовать корректировщика

ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции

Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.

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ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции

Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ

США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.

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Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ

Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.

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Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС

Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф

российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.

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Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф

В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения

Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.

Новости Мира •   •  15888 просмотра
В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения