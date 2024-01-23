Минвосстановления и ООН представили стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке громад

Министерство восстановления и ООН разрабатывают стратегию перехода от предоставления гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин.

Об этом сообщили в Минобновления, передает УНН.

Гуманитарная помощь остается чрезвычайно актуальной для прифронтовых регионов. В то же время переход к финансированию именно потребностей восстановления имеет существенное значение для устойчивого развития и долгосрочного благосостояния пострадавших общин. Он обеспечивает более устойчивый подход, с фокусом на восстановлении социальной инфраструктуры и содействии самообеспечению общин. Это путь к уменьшению зависимости общин от внешней помощи - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Детали

Прошло третье заседание расширенного руководящего комитета по планированию, долгосрочным решениям и восстановлению на уровне громад. Во время встречи состоялась первая презентация драфта стратегии перехода от предоставления гуманитарной помощи к поддержке восстановления.

Александр Кубраков отмечает, что предложенное видение расширяет возможности громад, привлекая местное самоуправление к процессу принятия решений в определении приоритетов восстановления, а также стимулирует экономическое восстановление благодаря созданию новых рабочих мест.

Также отмечается, что стратегия направлена на обеспечение ключевых принципов и ориентиров, которые бы определяли переход от гуманитарного реагирования к восстановлению, взаимосвязей между оценками потребностей и баланса между географическим и отраслевым подходами к восстановлению.

Кроме того, она имеет целью обеспечить прочную координацию гуманитарной помощи и потребностей восстановления и быструю передачу механизмов координации.

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