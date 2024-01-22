Польша назначит уполномоченного по восстановлению Украины: Туск назвал имя

Правительство Польши назначит польского депутата Павела Коваля уполномоченным по вопросам восстановления Украины, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, который находится с визитом в Киеве, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.

В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы захотим принимать очень активное участие не только в помощи Украине в войне с россией, но и в процессе восстановления - сказал Туск.

Как отмечается, Павел Коваль является депутатом 10-го созыва Сейма Польши и возглавляет комитет по иностранным делам.

Премьер Польши также поблагодарил Зеленского за открытие Украины для польского бизнеса. "(Спасибо за) четкую декларацию о том, что Польша, включая польские предприятия и польский бизнес, искренне приветствуется в Украине в наших совместных предприятиях", - сказал польский политик.

Туск посещает Киев, где проводит переговоры, в частности, с Президентом Украины Владимиром Зеленским об оборонном пакете, который должен сделать возможным "совместные закупки оружия". Это первый зарубежный визит премьер-министра Польши. "Это не могла быть другая столица, это должен был быть Киев", - отметил Туск.

"...я с большим удовольствием воспринял заявление Президента о том, что мы будем строить совместные предприятия. Мы будем инвестировать в компании в Польше и Украине, которые будут работать над повышением нашей обороноспособности: Украины, Польши и Европы", - сказал польский политик.

"Польша будет готова производить оборудование и материалы для Украины. Будем вместе искать источники финансирования. Мы не будем избегать коммерческих принципов", - сказал польский премьер.

Туск подчеркнул, что несмотря на внутренние конфликты в Польше нет разногласий относительно помощи Украине. Премьер-министр страны заявил, что правительство будет поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.

"Господин Зеленский знает, что в Польше есть политические конфликты, это демократия. Но нет разногласий относительно поддержки Украины, - подчеркнул Туск. - Мы достигли договоренности с господином Президентом о роли Польши, которая будет полностью поддерживать быстрое вступление Украины в Европейский Союз".