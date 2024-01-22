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Польща призначить уповноваженого з відновлення України: Туск назвав ім'я

Польща призначить уповноваженого з відновлення України: Туск назвав ім'я

Київ • УНН

 • 22085 перегляди

Польський депутат Павел Коваль буде призначений уповноваженим з питань відновлення України, оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск під час свого візиту до Києва.

Уряд Польщі призначить польського депутата Павела Коваля уповноваженим з питань відновлення України, повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, який перебуває з візитом у Києві, пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.

До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з росією, а й у процесі відбудови

- сказав Туск.

Як зазначається, Павел Коваль є депутатом 10-го скликання Сейму Польщі та очолює комітет у закордонних справах.

Прем'єр Польщі також подякував Зеленському за відкриття України для польського бізнесу. "(Дякую за) чітку декларацію про те, що Польща, включно з польськими підприємствами та польським бізнесом, якнайщиріше вітається в Україні в наших спільних підприємствах", - сказав польський політик.

Туск відвідує Київ, де проводить переговори, зокрема, з Президентом України Володимиром Зеленським про оборонний пакет, який має уможливити "спільні закупівлі зброї". Це перший закордонний візит прем'єр-міністра Польщі. "Це не могла бути інша столиця, це мав бути Київ", - зазначив Туск.

"... я з великим задоволенням сприйняв заяву Президента про те, що ми будемо будувати спільні підприємства. Ми будемо інвестувати в компанії в Польщі та Україні, які працюватимуть над підвищенням нашої обороноздатності: України, Польщі та Європи", – сказав польський політик.

"Польща буде готова виробляти обладнання та матеріали для України. Будемо разом шукати джерела фінансування. Ми не будемо уникати комерційних принципів", – сказав польський прем’єр.

Туск підкреслив, що попри внутрішні конфлікти в Польщі немає розбіжностей щодо допомоги Україні. Прем'єр-міністр країни заявив, що уряд підтримуватиме вступ України до Європейського Союзу.

"Пан Зеленський знає, що в Польщі є політичні конфлікти, це демократія. Але немає розбіжностей щодо підтримки України, - підкреслив Туск. - Ми досягли домовленості з паном Президентом про роль Польщі, яка буде повністю підтримувати швидкий вступ України до Європейського Союзу".

Нейтральні країни заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі: Туск про війну рф в Україні22.01.24, 16:10 • 25648 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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