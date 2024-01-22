Нейтральні країни заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі: Туск про війну рф в Україні

Країни, які намагаються зберігати нейтралітет у питанні війни, яку розпочала росія проти України, заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.

Туск заявив, що хоче звернутися до лідерів європейських держав, які не до кінця зрозуміли, за що бореться Україна.

"Хтось колись сказав, що найтемнішим місцем в пеклі зарезервоване для тих, хто вдає нейтралітет в часи морального конфлікту. Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, вдає, що має однакову дистанцію щодо України та росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", - сказав Туск.

Доповнення

Угорщина продовжує співпрацю з росією попри вторгнення рф в Україну.

Наприклад, голова МЗС Угорщини Сійярто у квітні 2023 року відвідав москву та домовився із росією про постачання енергоносіїв.

Окрім того, глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявляв, що Угорщина не буде арештовувати президента росії володимира путіна, якщо він в'їде в країну.