Нейтральні країни заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі: Туск про війну рф в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи в Києві, засудив країни, які залишаються нейтральними щодо війни росії проти України, вважаючи, що вони заслуговують на "найтемніше місце в політичному пеклі".
Країни, які намагаються зберігати нейтралітет у питанні війни, яку розпочала росія проти України, заслуговують найтемнішого місця в політичному пеклі. Про це заявив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
Туск заявив, що хоче звернутися до лідерів європейських держав, які не до кінця зрозуміли, за що бореться Україна.
"Хтось колись сказав, що найтемнішим місцем в пеклі зарезервоване для тих, хто вдає нейтралітет в часи морального конфлікту. Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, вдає, що має однакову дистанцію щодо України та росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі", - сказав Туск.
Доповнення
Угорщина продовжує співпрацю з росією попри вторгнення рф в Україну.
Наприклад, голова МЗС Угорщини Сійярто у квітні 2023 року відвідав москву та домовився із росією про постачання енергоносіїв.
Окрім того, глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявляв, що Угорщина не буде арештовувати президента росії володимира путіна, якщо він в'їде в країну.