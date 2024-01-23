Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад

ukenru
29 березня, 17:57 • 103666 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 121467 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 120655 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 159078 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 135069 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130720 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 143149 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145549 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387676 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172425 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

Перебування в полоні зараховуватиметься в страховий стаж цивільним українцям

29 березня, 21:27 • 9679 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 15118 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

02:37 • 12285 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 21155 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 19628 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 236613 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387675 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 442395 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450699 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 360056 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 121467 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131657 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125789 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 100014 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108680 перегляди
Актуальне
Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад

Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад

Київ • УНН

 • 22972 перегляди

Міністерство відновлення та Організація Об'єднаних Націй розробляють стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки відновлення громад, плануючи стимулювати економічне відновлення, відбудову соціальної інфраструктури та сприяти самодостатності громад.

Міністерство відновлення та ООН розробляють стратегію переходу від надання гуманітарної допомоги до підтримки відновлення громад.

Про це повідомили в Мінвідновлення, передає УНН.

Гуманітарна допомога залишається надзвичайно актуальною для прифронтових регіонів. Водночас перехід до фінансування саме потреб відновлення має суттєве значення для сталого розвитку та довгострокового добробуту постраждалих громад. Він забезпечує більш стійкий підхід, з фокусом на відбудові соціальної інфраструктури та сприянні самозабезпеченню громад. Це шлях до зменшення залежності громад від зовнішньої допомоги

- зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Деталі

Пройшло третє засідання розширеного керівного комітету із планування, довгострокових рішень і відновлення на рівні громад. Під час зустрічі відбулася перша презентація драфту стратегії переходу від надання гуманітарної допомоги до підтримки відновлення.

Олександр Кубраков зазначає, що запропоноване бачення розширює можливості громад, залучаючи місцеве самоврядування до процесу прийняття рішень у визначенні пріоритетів відновлення, а також стимулює економічне відновлення завдяки створенню нових робочих місць.

Також зазначається, що стратегія спрямована на забезпечення ключових принципів і орієнтирів, які б визначали перехід від гуманітарного реагування до відновлення, взаємозв’язків між оцінками потреб та балансу між географічним та галузевим підходами до відновлення.

Крім того, вона має на меті забезпечити міцну координацію гуманітарної допомоги та потреб відновлення та швидку передачу механізмів координації.

Польща призначить уповноваженого з відновлення України: Туск назвав ім'я22.01.24, 16:37 • 22085 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,955.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,838.83