Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад
Київ • УНН
Міністерство відновлення та Організація Об'єднаних Націй розробляють стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки відновлення громад, плануючи стимулювати економічне відновлення, відбудову соціальної інфраструктури та сприяти самодостатності громад.
Міністерство відновлення та ООН розробляють стратегію переходу від надання гуманітарної допомоги до підтримки відновлення громад.
Про це повідомили в Мінвідновлення, передає УНН.
Гуманітарна допомога залишається надзвичайно актуальною для прифронтових регіонів. Водночас перехід до фінансування саме потреб відновлення має суттєве значення для сталого розвитку та довгострокового добробуту постраждалих громад. Він забезпечує більш стійкий підхід, з фокусом на відбудові соціальної інфраструктури та сприянні самозабезпеченню громад. Це шлях до зменшення залежності громад від зовнішньої допомоги
Деталі
Пройшло третє засідання розширеного керівного комітету із планування, довгострокових рішень і відновлення на рівні громад. Під час зустрічі відбулася перша презентація драфту стратегії переходу від надання гуманітарної допомоги до підтримки відновлення.
Олександр Кубраков зазначає, що запропоноване бачення розширює можливості громад, залучаючи місцеве самоврядування до процесу прийняття рішень у визначенні пріоритетів відновлення, а також стимулює економічне відновлення завдяки створенню нових робочих місць.
Також зазначається, що стратегія спрямована на забезпечення ключових принципів і орієнтирів, які б визначали перехід від гуманітарного реагування до відновлення, взаємозв’язків між оцінками потреб та балансу між географічним та галузевим підходами до відновлення.
Крім того, вона має на меті забезпечити міцну координацію гуманітарної допомоги та потреб відновлення та швидку передачу механізмів координації.
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