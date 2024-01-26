ООН попередила про уповільнення надання допомоги Україні
Київ • УНН
Агентство ООН у справах біженців попередило про прогнозоване уповільнення допомоги Україні, зазначивши, що гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Незважаючи на достатнє фінансування у 2022 та 2023 роках, у 2024 році очікується неминуче скорочення допомоги, оскільки ця проблема втратила глобальну увагу.
Агентство ООН у справах біженців попереджає про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році. Про це в інтерв'ю Німецькому агентству преси заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає zeit.de, пише УНН.
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Як пише видання, майже через два роки після початку російської загарбницької війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає про уповільнення надання допомоги.
За словами Гранді, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими.
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Гранді також зазначив, що за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах – ще 6,3 мільйона біженців.
Серед них - 1,3 мільйона українців у росії. Таку цифру повідомляє москва. Водночас доступ УВКБ ООН до цих людей є "дуже обмежений".
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