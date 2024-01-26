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ООН попередила про уповільнення надання допомоги Україні

ООН попередила про уповільнення надання допомоги Україні

Київ • УНН

 • 23057 перегляди

Агентство ООН у справах біженців попередило про прогнозоване уповільнення допомоги Україні, зазначивши, що гуманітарна ситуація в країні залишається важкою. Незважаючи на достатнє фінансування у 2022 та 2023 роках, у 2024 році очікується неминуче скорочення допомоги, оскільки ця проблема втратила глобальну увагу.

Агентство ООН у справах біженців попереджає про уповільнення надання допомоги Україні у 2024 році. Про це в інтерв'ю Німецькому агентству преси заявив голова Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає zeit.de, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, майже через два роки після початку російської загарбницької війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає про уповільнення надання допомоги.

За словами Гранді, у 2022 та 2023 роках робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована. Але цього року скорочення були неминучими.

Війна в Україні втратила міжнародну увагу, а війна в секторі Газа домінує в заголовках газет. А три основні донори – Німеччина, США та ЄС – розмір допомоги Україні ще не визначали,

- йдеться в публікації.

Гранді також зазначив, що за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах – ще 6,3 мільйона біженців.

Серед них - 1,3 мільйона українців у росії. Таку цифру повідомляє москва. Водночас доступ УВКБ ООН до цих людей є "дуже обмежений".

Мінвідновлення та ООН представили стратегію переходу від гуманітарної допомоги до підтримки громад 23.01.24, 13:42 • 22972 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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