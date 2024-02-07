Швеція виділяє майже 30 мільйонів євро на проєкти з енергоефективності в Україні
Київ • УНН
Швеція виділяє 26,4 млн євро на підтримку проектів з енергоефективності в українських громадах через Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.
Швеція виділила 26,4 млн євро фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership для грантової підтримки проєктів енергоефективності в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що виділені партнерами кошти будуть спрямовані за рішенням донорів Фонду Е5Р у вигляді грантової підтримки громадам.
Зокрема йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики.
Зазначається, що за підтримки Фонду E5P в Україні вже було реалізовано десять великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.
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Доповнення
Фонд E5P допомагає Україні надаючи грантові кошти для реалізації критично важливих проєктів з енергоефективності для забезпечення економії енергії, скорочення викидів вуглекислого газу (CO2) та інших парникових газів.
Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить 240 мільйонів євро.
Довідково
Фонд E5P – це мультидонорський фонд для заохочення інвестицій в енергоефективні та екологічні проєкти в регіоні Східного партнерства.
Фонд поєднує внески від ЄС та групи з 24 країн, включаючи ті, які підтримує фонд. Внески використовуються як гранти для підтримки проєктів у муніципальному секторі.
Розподіл грантів є гнучким і визнає пріоритети кожної країни-одержувача із загальною метою зменшення використання енергії, забруднення та викидів парникових газів.
Нагадаємо
У грудні минулого року Швеція пообіцяла виділити 120 мільйонів євро на допомогу Україні, щоб допомогти з зимовими запасами та відновленням інфраструктури, зосередившись на енергетичному секторі та притулках для громадян.