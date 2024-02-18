Україна та Швеція об'єднаються проти російської дезінформації

Україна та Швеція об'єднують зусилля в протидії російським інформаційним атакам. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

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У Стокгольмі т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв провів зустріч з Генеральним директором Агентства психологічного захисту Швеції Магнусом Хйортом.

На зустрічі були обговорені конкретні кроки і стратегії для ефективної протидії інформаційним атакам з боку рф. Обидві сторони висловили намір спільно працювати над розвитком заходів боротьби з дезінформацією та підтримки ментального здоров’я населення.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна та Швеція на постійному звʼязку в питаннях інформаційної безпеки. Ми обмінюємося інформацією про російські атаки в інформаційному полі, а також напрацюваннями щодо боротьби з ними. російська брехня отруює не тільки українське суспільство. Маніпуляції та відверта брехня країни-агресорки розповзається Європою й усім світом