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Україна та Швеція об'єднаються проти російської дезінформації

Україна та Швеція об'єднаються проти російської дезінформації

Київ • УНН

 • 118660 перегляди

Україна та Швеція домовилися про співпрацю у протидії російським дезінформаційним кампаніям.

Україна та Швеція об'єднують зусилля в протидії російським інформаційним атакам. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У Стокгольмі т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв провів зустріч з Генеральним директором Агентства психологічного захисту Швеції Магнусом Хйортом.

На зустрічі були обговорені конкретні кроки і стратегії для ефективної протидії інформаційним атакам з боку рф. Обидві сторони висловили намір спільно працювати над розвитком заходів боротьби з дезінформацією та підтримки ментального здоров’я населення.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна та Швеція на постійному звʼязку в питаннях інформаційної безпеки. Ми обмінюємося інформацією про російські атаки в інформаційному полі, а також напрацюваннями щодо боротьби з ними. російська брехня отруює не тільки українське суспільство. Маніпуляції та відверта брехня країни-агресорки розповзається Європою й усім світом

– наголосив Ростислав Карандєєв.

Т. в. о. міністра Ростислав Карандєєв висловив подяку Швеції за підтримку під час війни та відзначив роль країни у наданні допомоги українським громадянам у розкритті дезінформації.

Додамо

Перша брошура про методи протидії ворожій дезінформації, що була опублікована Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України перед 24 лютого 2022 року, була розроблена з використанням шведських практик

Швеція виділяє майже 30 мільйонів євро на проєкти з енергоефективності в Україні07.02.24, 18:13 • 32563 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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