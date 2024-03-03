В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку
Киев • УНН
Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.
Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов и упал в реку на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook, передает УНН.
Детали
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В результате аварии никто не пострадал. Местных жителей и работников близлежащих предприятий эвакуировали. Поезд перевозил силиконовые гранулы, которые рассыпались в результате происшествия.
В то же время издание CBS News сообщило, что с рельсов в Пенсильвании сошли сразу три грузовых поезда, два из которых упали в реку. В воду попало дизельное топливо и силиконовые гранулы.
Грузовой поезд сбил трех пешеходов в Швеции29 февраля 2024, 03:18 • 28900 просмотров
В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку
Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.
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