В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

Товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов и упал в реку на юго-востоке Пенсильвании в США. Об этом сообщила местная полиция в социальной сети Facebook, передает УНН.

Детали

Экстренные службы Уайтмарша расследуют обстоятельства схода с рельсов поезда компании Norfolk Southern в населенном пункте Уайтмарш сообщили правоохранительные органы.

В результате аварии никто не пострадал. Местных жителей и работников близлежащих предприятий эвакуировали. Поезд перевозил силиконовые гранулы, которые рассыпались в результате происшествия.

В то же время издание CBS News сообщило, что с рельсов в Пенсильвании сошли сразу три грузовых поезда, два из которых упали в реку. В воду попало дизельное топливо и силиконовые гранулы.

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