Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Погодные условия во Франции нарушили железнодорожное движение вокруг Лиона в воскресенье, 28 апреля. Поезд, следовавший из Фирмини в Лион, наткнулся на камни, и его 200 пассажиров пришлось эвакуировать, пишет УНН со ссылкой на Libération.

Детали

В воскресенье, 28 апреля, рано вечером региональный поезд TER, перевозивший около 200 человек, застрял неподалеку от Лиона из-за "оседания склона" из-за плохой погоды, обрушившейся на регион. Пассажиры были эвакуированы, сообщила железнодорожная компания SNCF, уточнив, что "пострадавших нет". При этом в СМИ со ссылкой на данные префектуры Роны отмечалось, что зафиксировали двух легко травмированных: беременная женщина "в шоке" и мужчина получили удар в колено.

По словам представителя железнодорожной компании, транспортное средство "наехало на камни, упавшие со склона". После столкновения с камнями и "оползнем" поезд "частично сошел с рельсов". Причиной этого оползня стало "оседание склона", что можно объяснить ливнями, которые шли в течение дня в регионе, сообщил представитель.

Дополнение

За сутки в районе Лиона выпало около месячной нормы осадков, сообщают метеорологи.

В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку