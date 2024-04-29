Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
frantsiyaФранция
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  68843 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  160454 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  140713 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  179529 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159014 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141920 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126444 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97172 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85596 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154024 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Новости по теме
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

  •  8138 просмотра
Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

  •  10209 просмотра
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

  •  8762 просмотра
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

  •  8336 просмотра
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

  •  9187 просмотра
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

  •  17780 просмотра
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

  •  14946 просмотра
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

  •  13374 просмотра
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

  •  14839 просмотра
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

  •  14680 просмотра

Популярные

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

К границе с Сумщиной прибыли четыре батальона чеченцев - замглавы Сумского райсовета

  •  35177 просмотра
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  119101 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  109964 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  105375 просмотра
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции

  •  71815 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  244897 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  242351 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  273313 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  291366 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  428218 просмотра

Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Поезд, следовавший из Фирмини в Лион, столкнулся с камнями из-за проседания склона, вызванного сильными дождями, в результате чего были эвакуированы около 200 пассажиров, два человека получили незначительные травмы.

Новости Мира •   •  8138 просмотра
Поезд сошел с рельсов под Лионом из-за оползня на фоне сильных дождей

Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

Во время попыток незаконного пересечения границы погибло более 30 человек, большинство из которых утонули в горной реке, причем некоторые смерти также произошли в отдаленных горных районах.

Общество •   •  10209 просмотра
Более 30 человек погибли при попытке незаконно пересечь границу за время действия военного положения

В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

Помощники нотариуса в Киеве заверили более 2 000 документов с использованием его электронной цифровой подписи, пока он находился за границей.

Киев •   •  8762 просмотра
В Киеве помощники нотариуса заверяли документы от его имени, пока тот находился за границей

В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Около тысячи граждан Таджикистана, включая студентов, содержатся в ненадлежащих санитарных условиях в московских аэропортах, пытаясь легально въехать в россию, а некоторых из них отправляют обратно на родину.

Новости Мира •   •  8336 просмотра
В московских аэропортах удерживают около тысячи граждан Таджикистана: что известно

Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

На выходных министры стран Балтии предупредили о риске воздушной катастрофы из-за глушения GPS, в котором обвиняют россию, после того, как два финских рейса были вынуждены развернуться на полпути из-за помех навигационным сигналам.

Новости Мира •   •  9187 просмотра
Страны Балтии предупреждают о риске катастроф из-за российского глушения GPS

Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя - мариупольскую коллегиум-школу № 1, которая пережила две мировые войны. Сделали они это, чтобы уничтожить доказательства своих обстрелов гражданских объектов и переписать историю Мариуполя.

Общество •   •  17780 просмотра
Пережило две Мировые войны, но не оккупацию: россияне разобрали одно из старейших учебных заведений Мариуполя

Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Цены на биткойн и эфир снижаются из-за опасений инвесторов относительно стагфляции - сценария высокой инфляции и низкого экономического роста в США, что создает риски для высокорисковых активов, таких как криптовалюты.

Экономика •   •  14946 просмотра
Биткоин и эфир теряют, свои позиции из-за страхов инвесторов в США

Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявит в полдень, уйдет ли он в отставку из-за обвинений в коррупции, выдвинутых против его жены.

Новости Мира •   •  13374 просмотра
Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

Украина разместит истребители F-16 на рассредоточенных взлетно-посадочных полосах и аэродромах, используя различные методы для сокрытия их расположения и введения противника в заблуждение, чтобы защитить их от российских ударов.

Война •   •  14839 просмотра
В Воздушных силах рассказали, как Украина будет защищать F-16 от ударов россиян

Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора

Летом в Украине возможен рост потребления электроэнергии на 20-30%, но критической ситуации не ожидается благодаря увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Война •   •  14680 просмотра
Летом может быть рост потребления электроэнергии, но критической ситуации не ожидается - глава Госэнергонадзора