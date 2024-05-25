Более 300 человек похоронило под оползнем в Папуа-Новой Гвинее

Более 300 человек и более 1100 домов были похоронены в результате массивного оползня, который сравнял с землей отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи, со ссылкой на местные СМИ в субботу сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Есть опасения, что сотни людей погибли в результате оползня, который обрушился на село Каокалам в провинции Энга, примерно в 600 км к северо-западу от столицы Порт-Морсби, около 3 часов ночи в пятницу (19:00 по Гринвичу в четверг).

Под оползнем в тихоокеанской стране к северу от Австралии погребло более 300 человек и 1182 дома, сообщает Papua New Guinea Post Courier со ссылкой на комментарии члена парламента страны Аймоса Акема.

Более шести сел пострадали от оползня в регионе Мулитака в провинции, сообщило в субботу Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).

Австралийская телерадиовещательная корпорация сообщила в субботу, что четыре тела были извлечены в этом районе после того, как бригады скорой помощи прибыли в малонаселенный район, где ожидается, что количество погибших возрастет.

Оползень заблокировал подъезд к шоссе, поэтому единственным способом добраться до этого района стали вертолеты, сообщает вещатель.

На кадрах в социальных сетях, опубликованных жителем деревни Нинга Роле, видно, как люди лазают по скалам, вырванным с корнями деревьям и кучам земли в поисках выживших. На заднем плане был слышен плач женщин.

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