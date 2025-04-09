Король Чарльз III вернется к публичным мероприятиям на этой неделе. Его госпитализировали из-за побочной реакции на лечение рака, но он чувствует себя достаточно хорошо для продолжения работы.
Чешские зоологи обнаружили новый вид раков Cherax pulverulentus, который 20 лет жил в аквариумах по всему миру. Животное происходит из Новой Гвинеи и имеет две разновидности окраски - фиолетовый и синий.
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Саммита мира, усиливая голос Океании в миротворческих усилиях по восстановлению уважения к Уставу ООН и международного права, о чем объявил президент Владимир Зеленский.
Google объявил о крупнейшем расширении своего переводчика, добавив 110 новых языков, включая крымскотатарский, афарский, кантонский, мансийский, нко, панджаби (шахмухи), тамазит (амазиг) и ток писин, причем около четверти из них происходят из Африки.
Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века
Масштабный оползень в Папуа-Новой Гвинее похоронил более 2 000 человек в отдаленных горных селах, усложнив спасательные работы: пока найдено только 5 тел погибших.
Более 670 человек считаются погибшими после того, как мощный оползень погреб под собой более 150 домов в Папуа-Новой Гвинее.
Более 4 000 человек пострадали в результате мощного оползня в селе на севере Папуа-Новой Гвинеи.
Более 300 человек и более 1100 домов были погребены под землей в результате мощного оползня, который сравнял с землей отдаленную деревню на севере Папуа-Новой Гвинеи.
Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.
На севере Индонезии начал извергаться вулкан Руанг, более 11 тысяч человек были эвакуированы.
Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, расположенном в сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце. В настоящее время угрозы цунами нет.
Украина занимает первое место среди стран с наибольшей долей населения с депрессией.
Правительство Гаити объявило чрезвычайное положение и комендантский час в Порт-о-Пренсе после побега тысяч заключенных из национальной тюрьмы после ее штурма вооруженными бандами.
По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.