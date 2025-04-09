Папуа - Новая Гвинея

В Папуа-Новой Гвинее удивлены историей Байдена о каннибализме - это "момент неясности", ответил премьер-министр

Жители Папуа-Новой Гвинеи отвергают комментарии Байдена о каннибализме, призывая его сосредоточиться на ликвидации остатков Второй мировой войны вместо того, чтобы делать оскорбительные замечания об их народе.