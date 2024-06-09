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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

9 июня: Международный День Друзей, день Дональда Дака

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 03:07  •  11879 просмотра

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Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого века

Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей, пишет УНН.

Это неофициальное событие было основано в 30-х годах ХХ века, а с 50-х годов проведение мероприятий, посвященных Международному дню друзей, поддерживает ООН.

В современном мире люди все чаще знакомятся и общаются в соцсетях и мессенджерах. Друзьями называют случайных людей, которые внезапно появляются в вашей жизни, и так же внезапно исчезают.

Но это еще больше подчеркивает подлинный смысл понятия "дружба", и ценность тех людей в нашей жизни, которых действительно можно назвать друзьями.

9 червня відзначається День народження культового для багатьох поколінь персонажа мультфільмів  -  Дональда Дака.

Именно 9 июня 1934 года вышел мультфильм "маленькая умная курочка", в котором зрители впервые увидели забавного белого селезня с желтыми лапами и желтым клювом.

По одной из версий, на создание Дональда Дака мультипликатора Уолта Диснея вдохновил своим специфическим голосом американский актер Кларенс Нэш. Он, кстати, в течение 50 лет и озвучивал Дональда Дака.

Экологи и все неравнодушные к природе нашей планеты сегодня могут присоединиться ко Дню Кораллового треугольника.

Коралловый треугольник-это часть мирового океана в пределах Индонезию, Филиппинами, Папуа–Новой Гвинеей, Малайзией, Соломоновыми островами и Восточным Тимором.

Цель события-привлечь внимание человечества к необходимости сохранения биологического разнообразия этого уникального природного региона, в котором находится 76% известных ученым видов кораллов, и обитает около трех тысяч видов рыб.

Еще девятого июня отмечается Международный День архивов.

Мероприятие было начато в 2007 году в честь того, что в девятом 1948 году был создан международный архивный совет.

Архивы – это место, куда люди приходят, чтобы найти информацию. Материалы, найденные в архивах, обычно, хоть и не всегда, уникальны и едины в своем роде.

В Украине свой профессиональный праздник во второе воскресенье июня отмечают работники текстильной промышленности.

По церковному календарю сегодня День памяти архиепископа Александрийского, святого Кирилла, жившего в IV-V веках.

Кирилл был проповедником и богословом, написал много произведений на христианскую тематику, решительно боролся х еретиками в рядах церкви, председательствовал на Третьем Вселенском соборе в Эфесе.

Именины девятого июня празднуют Кирилл, Александр. Алексей, Мария, Марфа.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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aleksandriyaАлександрия
malaiziyaМалайзия
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
papua-novaya-gvineyaПапуа - Новая Гвинея
indoneziyaИндонезия
filippiniФилиппины
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