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9 червня: Міжнародний день друзів, День Дональда Дака

9 червня: Міжнародний день друзів, День Дональда Дака

Київ • УНН

 • 110435 перегляди

Сьогодні, дев’ятого червня, усі жителі нашої планети, які поважають дружбу між людьми та розуміють її цінність, можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня друзів. Ця неофіційна подія була започаткована у 30-х роках ХХ століття

Сьогодні, дев’ятого червня, усі жителі нашої планети, які поважають дружбу між людьми та розуміють її цінність, можуть долучитися до різноманітних заходів з нагоди Міжнародного дня друзів, пише УНН.

Ця неофіційна подія була започаткована у 30-х роках ХХ століття, а з 50-х років проведення заходів, присвячених Міжнародному дню друзів, підтримує ООН.

У сучасному світі люди все частіше знайомляться та спілкуються у соцмережах та месенджерах. Друзями називають випадкових людей, які раптово з’являються у вашому житті, і так само раптово зникають.

Але це ще більше підкреслює справжній зміст поняття "дружба", і цінність тих людей в нашому житті, яких дійсно можна назвати друзями.

9 червня відзначається День народження культового для багатьох поколінь персонажа мультфільмів  -  Дональда Дака.

Саме 9 червня 1934 року вийшов мультфільм "Маленька розумна курочка", у якому глядачі вперше побачили кумедного білого селезня з жовтими лапами і жовтим дзьобом.

За однією з версій, на створення Дональда Дака мультиплікатора Уолта Діснея надихнув своїм специфічним голосом американський актор Кларенс Неш. Він, до речі, протягом 50 років і озвучував Дональда Дака.

Екологи та усі небайдужі до природи нашої планети сьогодні можуть долучитися до Дня коралового трикутника.

Кораловий трикутник – це частина світового океану у межах Індонезію, Філіппінами, Папуа–Новою Гвінеєю, Малайзією, Соломоновими островами та Східним Тимором.

Мета події – привернути увагу людства до необхідності збереження біологічного різноманіття цього унікального природнього регіону, в якому знаходиться 76% відомих науковцям видів коралів, та мешкає близько трьох тисяч видів риб.

Ще дев’ятого червня відзначається Міжнародний день архівів.

Подія була започаткована у 2007 році на честь того, що саме дев’ятого 1948 року була створена Міжнародна рада архівів.

Архіви – це місце, куди люди приходять, щоб знайти інформацію. Матеріали, знайдені в архівах, зазвичай, хоч і не завжди, унікальні і єдині у своєму роді.

В Україні своє професійне свято у другу неділю червня відзначають працівники текстильної промисловості.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті архієпископа Олександрійського, святого Кирила, який жив у ІV-V століттях.

Кирило був проповідником та богословом, написав багато творів на християнську тематику, рішуче боровся х єретиками у лавах церкви, головував на Третьому Вселенському соборі в Ефесі.

Іменини дев’ятого червня святкують Кирило, Олександр. Олексій, Марія, Марфа.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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