Александрия

ООН ввела Международный день человеческого братства в честь исторической встречи Папы Римского и Великого имама в Абу-Даби. В этот
же день отмечают День создания вакуума и чтят память Исидора Пилусиотского.
18 января празднуют Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха, День тезауруса и День технического обслуживания. Также отмечается
церковный праздник - День святых Анатасия и Кирилла.
21 октября отмечается Всемирный день йододефицита. Йод критически важен для здоровья, но 30% населения планеты живет в условиях
его острой нехватки, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Седьмого августа отмечают День маяка и День профессионального спикера. Эти праздники посвящены работникам навигационного
оборудования и людям, которые часто выступают публично. Также это день памяти преподобного мученика Дометия.
Сегодня, девятого июня, все жители нашей планеты, которые уважают дружбу между людьми и понимают ее ценность, могут присоединиться
к различным мероприятиям по случаю Международного дня друзей. Это неофициальное мероприятие было начато в 1930-х годах двадцатого
века
Сегодня, 25 апреля, зоозащитники и любители дикой природы во всем мире приобщаются к различным мероприятиям по случаю Всемирного
дня пингвинов. По мнению ученых, пингвины появились на нашей планете около 23 миллионов лет назад. Первое письменное упоминание о
пингвинах датируется 1487 годом
Сегодня, 11 февраля, отмечается Международный день женщин и девушек в науке. Одной из первых женщин, оставивших заметный след в
точных науках, считают Гипатию Александрийскую, которая жила в IV - V веках.
Египет начал противоречивую 3-летнюю реновацию пирамиды Менкаура в Гизе. Проект вызвал критику со стороны экспертов, которые
назвали его "абсурдным" и нарушающим принципы реновации.