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К 6 годам за решеткой приговорили женщину, которая на заказ сожгла авто военного

К 6 годам за решеткой приговорили женщину, которая на заказ сожгла авто военного

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 13:46  •  2024 просмотра

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На Кировоградщине женщину приговорили к 6 годам заключения за поджог автомобиля военнослужащего Нацгвардии. Она получила задание через Telegram-сообщество и должна была получить 10 тыс. грн за поджог.

К шести годам за решеткой приговорили женщину, которая сожгла машину военнослужащего на Кировоградщине. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что осужденная присоединилась к одному из сообществ в Telegram. Там получила предложение за деньги осуществлять в городе поджоги имущества военных и согласилась с целью заработка.

На выполнение задания она подожгла автомобиль Mitsubishi L200, который использовался во время службы военнослужащим Нацгвардии Украины. За это ей обещали предоставить денежное вознаграждение в размере 10 тыс грн

Инцидент произошел 30 июня 2024 года поздно вечером, когда нацгвардеец вернулся домой.

Инцидент произошел 30 июня 2024 года поздно вечером, когда нацгвардеец вернулся домой. По публичному обвинению прокуроров Кировоградской областной прокуратуры жительница Александрии признана виновной в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период и повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины)

- резюмировали в Офисе генпрокурора. 

Напомним,

Пятерым жителям Киева, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих сообщили о подозрении по фактам препятствования законной деятельности ВСУ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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