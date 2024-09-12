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У Києві затримали ще п'ятьох підпалювачів військових автівок: їм загрожує до 8 років в'язниці

У Києві затримали ще п'ятьох підпалювачів військових автівок: їм загрожує до 8 років в'язниці

Київ • УНН

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П'ятьом киянам повідомили про підозру у підпалі автомобілів військовослужбовців. Зловмисники діяли за вказівкою через Telegram, сподіваючись отримати по 1000 доларів за кожен підпал, але грошей так і не отримали.

П’ятьом мешканцям Києва, яких підозрюють у підпалі автівок військовослужбовців повідомили про підозру за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Про це заявили в Офісі генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, в кінці серпня-вересня 2024 року, шукаючи підробіток, підозрювані отримали повідомлення в Telegram з пропозиціями за 1000 доларів США знайти та спалити автомобіль військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань.

Чоловіки шукали такі автівки в районах, де вони проживають, фотографували їх та надсилали фото "куратору" у Telegram. Отримавши від замовника погодження на підпал цих авто та обіцянку заплатити 1000 доларів США, купували рідину для розпалювання вогню і чекали ночі, щоб виконати завдання.

Правоохоронці з'ясували, що У Голосіївському районі на вул. Ямській двоє молодиків підпалили автівку "Chevrolet Tahoe". У Дарницькому районі на вул. Урлівській двоє чоловіків підпалили автомобіль "Mercedes Vito", а Оболонському районі на вул. Озерній підозрюваний підпалив автомобіль "Niva".

На свій мобільний телефон палії знімали, як машини горять з метою подальшого звітування перед замовником. Обіцяні 1000 доларів США ніхто із них так і не отримав.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру п’ятьом мешканцям Києва за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

- підсумували в Офісі генпрокурора. 

Нагадаємо

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, які на замовлення спецслужб рф підпалювали автомобілі Сил оборони України. Зловмисники діяли у Києві та Хмельницькому, їм загрожує від 8 до 10 років ув'язнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП

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