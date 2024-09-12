В Киеве задержали еще пятерых поджигателей военных автомобилей: им грозит до 8 лет тюрьмы

Пятерым жителям Киева, которых подозревают в поджоге автомобилей военнослужащих сообщили о подозрении. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в конце августа-сентября 2024 года, ища подработку, подозреваемые получили сообщение в Telegram с предложениями за 1000 долларов США найти и сжечь автомобиль военнослужащего ВСУ или других военных формирований.

Мужчины искали такие машины в районах, где они проживают, фотографировали их и присылали фото «куратору» в Telegram. Получив от заказчика согласование на поджог этих авто и обещание заплатить 1000 долларов США, покупали жидкость для разжигания огня и ждали ночи, чтобы выполнить задание.

Правоохранители выяснили, что В Голосеевском районе на ул. Ямской двое молодых людей подожгли автомобиль «Chevrolet Tahoe». В Дарницком районе на ул. Урловской двое мужчин подожгли автомобиль «Mercedes Vito», а Оболонском районе на ул. Озерной подозреваемый поджег автомобиль «Niva».

На свой мобильный телефон поджигатели снимали, как машины горят с целью дальнейшего отчета перед заказчиком. Обещанные 1000 долларов США никто из них так и не получил.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении пяти жителям Киева по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет - подытожили в Офисе генпрокурора.

Напомним,

Правоохранители задержали четырех человек, которые по заказу спецслужб рф поджигали автомобили Сил обороны Украины. Злоумышленники действовали в Киеве и Хмельницком, им грозит от 8 до 10 лет заключения.