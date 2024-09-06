Діяли у Києві та Хмельницькому: затримали дві групи паліїв, які за вказівкою рф "полювали" на авто ЗСУ

Правоохоронці затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб рф діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах.

За інструкціями з рф зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей та "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами.

Потім фігуранти прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

У Києві:

"по гарячих слідах" затримано двох молодиків, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань.

За даними слідства, фігуранти є мешканцями Донецької та Дніпропетровської областей, які приїхали до Києва у пошуках заробітку.

У столиці вони спочатку будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на "легкі гроші".

У Хмельницькому:

затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

Додамо

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.