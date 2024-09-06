Действовали в Киеве и Хмельницком: задержали две группы поджигателей, которые по указанию рф "охотились" на авто ВСУ

Правоохранители задержали еще две группы поджигателей, которые по заказу спецслужб рф действовали в Киеве и Хмельницком. По указанию оккупантов их приспешники жгли авто Сил обороны, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, задержанными оказались четыре жителя разных регионов Украины. В поле зрения агрессора фигуранты попали, когда искали "легкого заработка" в Телеграмм-каналах.

По инструкциям из рф злоумышленники сначала отслеживали локации потенциальных целей и "согласовывали" их со своими российскими кураторами.

Затем фигуранты прибывали на места парковки служебных автомобилей и поджигали их с помощью бензина и легковоспламеняющихся смесей.

Злоумышленники фиксировали возгорания на камеры телефонов и затем присылали эти видео оккупантам.

По имеющимся данным, российские кураторы так и не заплатили поджигателям за преступление.

В Киеве:

"по горячим следам" задержаны двое парней, которые подожгли мультивен украинских защитников, который проходил восстановление после выполнения задач.

По данным следствия, фигуранты являются жителями Донецкой и Днепропетровской областей, которые приехали в Киев в поисках заработка.

В столице они сначала строили укрытия в детсадах, но впоследствии пошли на сотрудничество с агрессором в обмен на "легкие деньги".

В Хмельницком:

задержаны еще двое поджигателей, которые пытались уничтожить служебный внедорожник ВСУ. В дальнейшем они планировали продолжить серию преступлений на территории западного региона Украины.

Фигурантами оказалось двое жителей Винницкой области, которые поездом прибыли в Хмельницкий, и для выполнения поджогов поселились в заранее арендованной квартире.

Обоих фигурантов задержали "на горячем", когда они снимали как горит военное авто на камеру мобильного телефона.

Добавим

Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленники под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.