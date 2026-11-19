Китай ввел экспортный контроль на ряд двигателей и компонентов для беспилотников, которые поставляют в Россию и используют, в частности, для производства ударных дронов типа «Шахед». Новые ограничения вступили в силу 18 ноября и предусматривают получение специального разрешения на вывоз такой продукции за пределы страны. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

В соответствии с сообщением №49 Министерства коммерции КНР, под ограничения попали реактивные двигатели с тягой более 400 Н, а также другие двигатели для беспилотников мощностью более 16 кВт.

Такие двигатели используют в дронах типа «Шахед», которые Россия собирает на предприятии в Алабуге.

Экспортный контроль также распространяется на радиомодули мощностью от 30 dBm, предназначенные для управления более чем десятью беспилотниками. В перечень внесли также регуляторы скорости и бесколлекторные электродвигатели.

Отныне для вывоза указанных компонентов за пределы Китая необходимо получить разрешение Министерства коммерции страны.

Киев «благодарит Китай за новые меры экспортного контроля в отношении беспилотников», заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, украинские власти «передали информацию» о китайских компонентах в российском вооружении и их производителях и «надеются» на строгое соблюдение введенных ограничений.

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