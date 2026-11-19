Российский военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную электронику как минимум из восьми стран, которую использует для производства ракет и беспилотников. Украина призывает усилить санкции и перекрыть каналы поставок таких компонентов в рф. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Компоненты, обнаруженные в ракетах и дронах, которые Россия использовала против Украины в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что её военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную электронику как минимум из восьми стран - подчеркнул министр.

По словам Сибиги, украинские эксперты исследуют каждый образец российского вооружения, чтобы определить количество иностранных компонентов, а также место их происхождения и производителей.

Он отметил, что анализ охватывает оружие, которое Россия чаще всего применяет во время систематических ударов по гражданским объектам, в частности по энергосистеме Украины, мостам, критической инфраструктуре и жилым домам.

Министр также привёл количество иностранных деталей в нескольких образцах российского вооружения:

ракета «Искандер-М» содержит более 147 иностранных компонентов как минимум из восьми стран;

реактивный дрон «Герань-5» — более 115 компонентов;

ракета 48Н6, которую используют в системе С-400, — более 115 компонентов;

дрон «Герань-4» — более 46 компонентов.

В то же время Сибига подчеркнул, что иностранная электроника — лишь часть проблемы, поскольку производство российского оружия также зависит от импортного сырья и станков.

Я вновь призываю страны ЕС запретить экспорт глинозёма в Российскую Федерацию, поскольку впоследствии он используется в производстве российских ракет - заявил глава МИД.

Отдельно министр подчеркнул необходимость постоянного усиления санкционного давления на Россию.

Санкции не могут быть одноразовой мерой. Россия постоянно адаптируется, а значит, должны адаптироваться и наши партнёры - подчеркнул Сибига.

Среди необходимых мер он назвал регулярное введение новых ограничений в ответ на российские удары, борьбу с обходом санкций, надлежащее реагирование правоохранительных органов на случаи контрабанды компонентов для производства оружия, а также усиление проверок контрагентов компаниями-производителями.

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