рф получает иностранные компоненты для производства ракет и дронов как минимум из восьми стран - Сибига
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что рф использует иностранные компоненты в ракетах и дронах. Украина призывает усилить санкции и перекрыть поставки.
Российский военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную электронику как минимум из восьми стран, которую использует для производства ракет и беспилотников. Украина призывает усилить санкции и перекрыть каналы поставок таких компонентов в рф. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.
Компоненты, обнаруженные в ракетах и дронах, которые Россия использовала против Украины в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что её военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную электронику как минимум из восьми стран
По словам Сибиги, украинские эксперты исследуют каждый образец российского вооружения, чтобы определить количество иностранных компонентов, а также место их происхождения и производителей.
Он отметил, что анализ охватывает оружие, которое Россия чаще всего применяет во время систематических ударов по гражданским объектам, в частности по энергосистеме Украины, мостам, критической инфраструктуре и жилым домам.
Министр также привёл количество иностранных деталей в нескольких образцах российского вооружения:
- ракета «Искандер-М» содержит более 147 иностранных компонентов как минимум из восьми стран;
- реактивный дрон «Герань-5» — более 115 компонентов;
- ракета 48Н6, которую используют в системе С-400, — более 115 компонентов;
- дрон «Герань-4» — более 46 компонентов.
В то же время Сибига подчеркнул, что иностранная электроника — лишь часть проблемы, поскольку производство российского оружия также зависит от импортного сырья и станков.
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Отдельно министр подчеркнул необходимость постоянного усиления санкционного давления на Россию.
Санкции не могут быть одноразовой мерой. Россия постоянно адаптируется, а значит, должны адаптироваться и наши партнёры
Среди необходимых мер он назвал регулярное введение новых ограничений в ответ на российские удары, борьбу с обходом санкций, надлежащее реагирование правоохранительных органов на случаи контрабанды компонентов для производства оружия, а также усиление проверок контрагентов компаниями-производителями.
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