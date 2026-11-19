Російський військово-промисловий комплекс продовжує отримувати іноземну електроніку щонайменше з восьми країн, яку використовує для виробництва ракет і безпілотників. Україна закликає посилити санкції та перекрити канали постачання таких компонентів до рф. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Компоненти, виявлені в ракетах і дронах, які росія використовувала проти України протягом останніх місяців, свідчать про те, що її військово-промисловий комплекс продовжує отримувати іноземну електроніку щонайменше з восьми країн - наголосив міністр.

За словами Сибіги, українські експерти досліджують кожен зразок російського озброєння, щоб визначити кількість іноземних компонентів, а також місце їхнього походження та виробників.

Він зазначив, що аналіз охоплює зброю, яку Росія найчастіше застосовує під час систематичних ударів по цивільних об'єктах, зокрема по енергосистемі України, мостах, критичній інфраструктурі та житлових будинках.

Міністр також навів кількість іноземних деталей у кількох зразках російського озброєння:

ракета «Іскандер-М» містить понад 147 іноземних компонентів щонайменше з восьми країн;

реактивний дрон «Герань-5» — понад 115 компонентів;

ракета 48Н6, яку використовують у системі С-400, — понад 115 компонентів;

дрон «Герань-4» — понад 46 компонентів.

Водночас Сибіга наголосив, що іноземна електроніка — лише частина проблеми, адже виробництво російської зброї також залежить від імпортної сировини та верстатів.

Я вкотре закликаю країни ЄС заборонити експорт глинозему до російської федерації, оскільки він згодом використовується у виробництві російських ракет - заявив глава МЗС.

Окремо міністр наголосив на необхідності постійного посилення санкційного тиску на росію.

Санкції не можуть бути одноразовим заходом. росія постійно адаптується, а отже, мають адаптуватися і наші партнери - підкреслив Сибіга.

Серед необхідних заходів він назвав регулярне запровадження нових обмежень у відповідь на російські удари, боротьбу з обходом санкцій, належне реагування правоохоронних органів на випадки контрабанди компонентів для виробництва зброї, а також посилення перевірок контрагентів компаніями-виробниками.

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