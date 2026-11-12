Зеленський закликав Європу перекрити росії компоненти для зброї
Київ • УНН
Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії та обмежити постачання компонентів для ракет, дронів і систем зв’язку. Він наголосив, що санкції мають охопити компанії-постачальники.
Президент Володимир Зеленський закликає європейських партнерів посилити санкційний тиск на росію та обмежити постачання їй обладнання й компонентів для виробництва зброї. Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, повідомляє УНН.
Деталі
За словами глави держави, йдеться, зокрема, про деталі для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку.
Просимо всіх наших партнерів в Європі та у світі сконцентруватись на цьому: треба обмежувати російські виробництва зброї, і це один з найкращих способів підштовхнути Росію до справжніх кроків до миру
Він відзначив роботу європейських партнерів щодо санкцій, але наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. На його думку, обмеження мають стосуватися не лише окремих російських громадян і структур, які працюють на систему володимира путіна, а й компаній, через які росія отримує необхідні для військового виробництва товари.
Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на путіна, на його систему, так і бізнесів, через які росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа має спільно протидіяти агресивнішим гібридним діям росії. Він закликав посилити санкції й підтримку України.
Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський17.10.26, 15:33 • 13463 перегляди