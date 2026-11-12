Зеленський закликав Європу перекрити росії компоненти для зброї

Президент Володимир Зеленський закликає європейських партнерів посилити санкційний тиск на росію та обмежити постачання їй обладнання й компонентів для виробництва зброї. Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, повідомляє УНН.

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За словами глави держави, йдеться, зокрема, про деталі для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку.

Просимо всіх наших партнерів в Європі та у світі сконцентруватись на цьому: треба обмежувати російські виробництва зброї, і це один з найкращих способів підштовхнути Росію до справжніх кроків до миру - сказав Зеленський.

Він відзначив роботу європейських партнерів щодо санкцій, але наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. На його думку, обмеження мають стосуватися не лише окремих російських громадян і структур, які працюють на систему володимира путіна, а й компаній, через які росія отримує необхідні для військового виробництва товари.

Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на путіна, на його систему, так і бізнесів, через які росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку - заявив Президент.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа має спільно протидіяти агресивнішим гібридним діям росії. Він закликав посилити санкції й підтримку України.

Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський