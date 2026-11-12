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Зеленський закликав Європу перекрити росії компоненти для зброї

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Зеленський закликав партнерів посилити санкції проти росії та обмежити постачання компонентів для ракет, дронів і систем зв’язку. Він наголосив, що санкції мають охопити компанії-постачальники.

Зеленський закликав Європу перекрити росії компоненти для зброї

Президент Володимир Зеленський закликає європейських партнерів посилити санкційний тиск на росію та обмежити постачання їй обладнання й компонентів для виробництва зброї. Про це він заявив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, йдеться, зокрема, про деталі для балістичних ракет, ударних безпілотників і систем зв’язку.

Просимо всіх наших партнерів в Європі та у світі сконцентруватись на цьому: треба обмежувати російські виробництва зброї, і це один з найкращих способів підштовхнути Росію до справжніх кроків до миру

- сказав Зеленський.

Він відзначив роботу європейських партнерів щодо санкцій, але наголосив, що зупинятися на досягнутому не можна. На його думку, обмеження мають стосуватися не лише окремих російських громадян і структур, які працюють на систему володимира путіна, а й компаній, через які росія отримує необхідні для військового виробництва товари.

Це стосується як індивідуальних санкцій проти російських суб'єктів, які працюють на путіна, на його систему, так і бізнесів, через які росія отримує дефіцитні компоненти, отримує обладнання, верстати на виробництво зброї, зокрема балістичних ракет, ударних безпілотників, систем зв'язку

- заявив Президент.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Європа має спільно протидіяти агресивнішим гібридним діям росії. Він закликав посилити санкції й підтримку України.

Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський17.10.26, 15:33 • 13463 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика