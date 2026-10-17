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Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Зеленський заявив, що партнери виступають проти зняття санкцій і працюють над новим пакетом. Заморожені активи РФ залишаються під контролем Європи.

Європа не підтримує зняття санкцій із росії через Diesel Deal - Зеленський

Європейські партнери України не підтримують послаблення санкцій проти росії. Також, Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із європейськими лідерами питання заморожених російських активів. Про це президент України повідомив під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, під час зустрічей із європейськими партнерами він обговорював можливі наслідки Diesel Deal та інші кроки, які Україна не підтримує.

Перше - я дуже дякую європейським партнерам. У нас були ряд зустрічей, вони продемонстрували і публічно, і непублічно, і в обговоренні публічних тем і не публічних. Продемонстрували єдність навколо підтримки України. І я провів багато розмов. І є дуже важливі домовленості. І це і ППО, і це, що дуже важливо - гроші. І ми говоримо про це відкрито. На наступний рік нам потрібні додаткові 70 мільярдів, щоби підтримати наші зусилля, захистити нашу державу. Передусім захист нашої країни і, безумовно, підтримка бюджету також дуже важлива. Я знаю, що це непросто. І я вдячний європейцям, що ніхто не сказав "ні", що всі сильні країни і керівництво ЄС. Я вдячний Антоніо, і Урсулі, і лідерам, що вони всі розуміли. Я в деталях їм пояснював, що відбувається, і що ми думаємо в деталях, і що маємо від розвідок про Diesel Deal і інші кроки, які можуть бути, і які точно можуть бути непідтримані нашою країною. Якщо вони будуть йти з тієї чи іншої держави, але я від Європи чую тільки підтримку

- заявив президент.

Він також розповів, що обговорював із європейськими партнерами, зокрема з представниками Бельгії, питання заморожених російських активів.

Всі розуміють, всі не підтримують Diesel Deal, всі отримали мій сигнал, щоби не було зняття санкцій і всі підтримують, що ніяких санкцій не може бути знято з росії, допоки путін не закінчить вбивство, а навпаки - всі працюють над наступним санкційним пакетом. Що стосується заморожених активів - також, детально проговорив це і з Бельгією, і вдячний прем'єру, і його команді, і, знов-таки, лідерам ЄС. Всі розуміють, що чи є ризик, що росія зробить все, щоби через тих чи інших партнерів спробувати забрати собі частково заморожені активи? Так, це правда. Ми маємо таку інформацію, але знов-таки ми проговорили деталі з європейцями. Це сьогодні під контролем повністю. Під контролем Європи - а значить на сьогодні це в безпеці. Дякую всім партнерам

- заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає, що послаблення санкцій проти росії не допоможе зупинити війну. Він назвав угоду щодо дизельного пального першим кроком до подальшого зняття обмежень.

Алла Кіосак

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