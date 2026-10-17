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Европа не поддерживает снятие санкций с россии из-за Diesel Deal - Зеленский

Киев • УНН

 • 11553 просмотра

Зеленский заявил, что партнеры выступают против снятия санкций и работают над новым пакетом. Замороженные активы рф остаются под контролем Европы.

Европа не поддерживает снятие санкций с россии из-за Diesel Deal - Зеленский

Европейские партнеры Украины не поддерживают ослабление санкций против россии. Также Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами вопрос замороженных российских активов. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, во время встреч с европейскими партнерами он обсуждал возможные последствия Diesel Deal и другие шаги, которые Украина не поддерживает.

Первое - я очень благодарен европейским партнерам. У нас был ряд встреч, они продемонстрировали и публично, и непублично, и в обсуждении публичных и непубличных тем. Продемонстрировали единство вокруг поддержки Украины. И я провел много разговоров. И есть очень важные договоренности. И это и ПВО, и то, что очень важно, - деньги. И мы говорим об этом открыто. На следующий год нам нужны дополнительные 70 миллиардов, чтобы поддержать наши усилия, защитить наше государство. Прежде всего защита нашей страны и, безусловно, поддержка бюджета также очень важна. Я знаю, что это непросто. И я благодарен европейцам за то, что никто не сказал "нет", что все сильные страны и руководство ЕС… Я благодарен Антонио, и Урсуле, и лидерам за то, что они все понимали. Я в деталях им объяснял, что происходит, и что мы думаем в деталях, и что имеем от разведок о Diesel Deal и других шагах, которые могут быть и которые точно могут быть не поддержаны нашей страной. Если они будут исходить от того или иного государства, но от Европы я слышу только поддержку

- заявил президент.

Он также рассказал, что обсуждал с европейскими партнерами, в частности с представителями Бельгии, вопрос замороженных российских активов.

Все понимают, все не поддерживают Diesel Deal, все получили мой сигнал, чтобы не было снятия санкций, и все поддерживают то, что никакие санкции не могут быть сняты с россии, пока путин не прекратит убийства, а наоборот - все работают над следующим санкционным пакетом. Что касается замороженных активов - также подробно обсудил это и с Бельгией, и благодарен премьеру, и его команде, и, опять-таки, лидерам ЕС. Все понимают, что существует риск, что россия сделает все, чтобы через тех или иных партнеров попытаться забрать себе частично замороженные активы? Да, это правда. У нас есть такая информация, но опять-таки мы обсудили детали с европейцами. Сегодня это полностью под контролем. Под контролем Европы - а значит, сегодня это в безопасности. Спасибо всем партнерам

- заявил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ослабление санкций против россии не поможет остановить войну. Он назвал соглашение относительно дизельного топлива первым шагом к дальнейшему снятию ограничений.

Алла Киосак

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