Европа не поддерживает снятие санкций с россии из-за Diesel Deal - Зеленский

Европейские партнеры Украины не поддерживают ослабление санкций против россии. Также Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами вопрос замороженных российских активов. Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает УНН.

По словам Зеленского, во время встреч с европейскими партнерами он обсуждал возможные последствия Diesel Deal и другие шаги, которые Украина не поддерживает.

Первое - я очень благодарен европейским партнерам. У нас был ряд встреч, они продемонстрировали и публично, и непублично, и в обсуждении публичных и непубличных тем. Продемонстрировали единство вокруг поддержки Украины. И я провел много разговоров. И есть очень важные договоренности. И это и ПВО, и то, что очень важно, - деньги. И мы говорим об этом открыто. На следующий год нам нужны дополнительные 70 миллиардов, чтобы поддержать наши усилия, защитить наше государство. Прежде всего защита нашей страны и, безусловно, поддержка бюджета также очень важна. Я знаю, что это непросто. И я благодарен европейцам за то, что никто не сказал "нет", что все сильные страны и руководство ЕС… Я благодарен Антонио, и Урсуле, и лидерам за то, что они все понимали. Я в деталях им объяснял, что происходит, и что мы думаем в деталях, и что имеем от разведок о Diesel Deal и других шагах, которые могут быть и которые точно могут быть не поддержаны нашей страной. Если они будут исходить от того или иного государства, но от Европы я слышу только поддержку