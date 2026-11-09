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Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Петтері Орпо заявив, що Європа має спільно протидіяти агресивнішим гібридним діям росії. Він закликав посилити санкції й підтримку України.

Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії

Європа має навчитися жорсткіше реагувати на гібридні дії з боку росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє УНН із посиланням на Yle.

Деталі

За його словами, загроза з боку росії зростає і її дії стають дедалі агресивнішими. Тому, на думку прем’єра, європейським країнам необхідно виступати єдиним фронтом.

Ми можемо знайти нові способи посилити тиск на росію

- наголосив глава фінського уряду.

Серед таких заходів Орпо назвав торговельну політику, посилення санкцій та візових правил, а також посилення тиску на російський тіньовий флот.

Він додав, що Україні потрібно надавати всебічну військову підтримку, одночасно посилюючи тиск на росію. За словами Орпо, Фінляндія не збирається проводити гібридні атаки на території інших країн, але в неї і в Європи є інші засоби реагування.

Нагадаємо

Фінляндія вивчає можливість використання протитанкових перешкод за зразком українських, щоб зміцнити свій кордон із росією, прагнучи посилити оборону на східному фланзі НАТО.

Фінляндія домагатиметься заборони на в'їзд російських спортсменів до ЄС через війну проти України02.11.26, 00:38 • 15609 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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Війна в Україні
Петтері Орпо
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Фінляндія
Європа
Україна