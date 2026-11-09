Прем’єр Фінляндії закликав Європу жорсткіше реагувати на гібридні дії росії

Європа має навчитися жорсткіше реагувати на гібридні дії з боку росії. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє УНН із посиланням на Yle.

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За його словами, загроза з боку росії зростає і її дії стають дедалі агресивнішими. Тому, на думку прем’єра, європейським країнам необхідно виступати єдиним фронтом.

Ми можемо знайти нові способи посилити тиск на росію - наголосив глава фінського уряду.

Серед таких заходів Орпо назвав торговельну політику, посилення санкцій та візових правил, а також посилення тиску на російський тіньовий флот.

Він додав, що Україні потрібно надавати всебічну військову підтримку, одночасно посилюючи тиск на росію. За словами Орпо, Фінляндія не збирається проводити гібридні атаки на території інших країн, але в неї і в Європи є інші засоби реагування.

Нагадаємо

Фінляндія вивчає можливість використання протитанкових перешкод за зразком українських, щоб зміцнити свій кордон із росією, прагнучи посилити оборону на східному фланзі НАТО.

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