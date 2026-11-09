Премьер-министр Финляндии призвал Европу жёстче реагировать на гибридные действия России

Европа должна научиться жестче реагировать на гибридные действия со стороны России. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает УНН со ссылкой на Yle.

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По его словам, угроза со стороны России растет, а ее действия становятся все более агрессивными. Поэтому, по мнению премьера, европейским странам необходимо выступать единым фронтом.

Мы можем найти новые способы усилить давление на Россию - подчеркнул глава финского правительства.

Среди таких мер Орпо назвал торговую политику, усиление санкций и визовых правил, а также усиление давления на российский теневой флот.

Он добавил, что Украине необходимо оказывать всестороннюю военную поддержку, одновременно усиливая давление на Россию. По словам Орпо, Финляндия не собирается проводить гибридные атаки на территории других стран, но у нее и Европы есть другие средства реагирования.

Напомним

Финляндия изучает возможность использования противотанковых препятствий по образцу украинских, чтобы укрепить свою границу с Россией, стремясь усилить оборону на восточном фланге НАТО.

Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины