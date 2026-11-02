Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что российских спортсменов не допустят в страну в 2027 году, если Россия продолжит войну против Украины. Она также планирует добиваться ограничения их въезда во всю Шенгенскую зону. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

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По словам Валтонен, в ближайшие дни она будет продвигать необходимые для этого решения. Еще в октябре министр предложила коллегам из стран ЕС ввести соответствующие ограничения, и Еврокомиссия уже работает над этим вопросом.

В 2027 году Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета, поэтому вопрос участия российских спортсменов приобретает особую актуальность.

В Финляндии возмущены возвращением России в международный спорт

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Россию ко всем хоккейным турнирам сезона 2026/27. Финская хоккейная ассоциация назвала это решение "абсолютно непостижимым" на фоне войны против Украины.

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Пятеро финских евродепутатов также поддержали введение новых санкций и визовых ограничений, чтобы помешать возвращению российских хоккейных сборных на международные соревнования.

По данным Sports.ru, российских спортсменов уже полностью допустили к соревнованиям под национальным флагом и гимном в 17 видах спорта.

В ЕС опасаются, что Россия будет использовать возвращение в международный спорт как инструмент политического влияния. Среди возможных мер рассматривают визовые ограничения, санкции и сокращение финансирования спортивных федераций, которые отменяют запреты.

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