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Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины

Киев • УНН

 • 5404 просмотра

Финляндия не допустит российских спортсменов в 2027 году и будет продвигать ограничение въезда в Шенгенскую зону из-за войны против Украины. ЕС рассматривает санкции и визовые ограничения.

Финляндия будет добиваться запрета на въезд российских спортсменов в ЕС из-за войны против Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что российских спортсменов не допустят в страну в 2027 году, если Россия продолжит войну против Украины. Она также планирует добиваться ограничения их въезда во всю Шенгенскую зону. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По словам Валтонен, в ближайшие дни она будет продвигать необходимые для этого решения. Еще в октябре министр предложила коллегам из стран ЕС ввести соответствующие ограничения, и Еврокомиссия уже работает над этим вопросом.

В 2027 году Финляндия примет чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского Евробаскета, поэтому вопрос участия российских спортсменов приобретает особую актуальность.

В Финляндии возмущены возвращением России в международный спорт

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение допустить Россию ко всем хоккейным турнирам сезона 2026/27. Финская хоккейная ассоциация назвала это решение "абсолютно непостижимым" на фоне войны против Украины.

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Пятеро финских евродепутатов также поддержали введение новых санкций и визовых ограничений, чтобы помешать возвращению российских хоккейных сборных на международные соревнования.

По данным Sports.ru, российских спортсменов уже полностью допустили к соревнованиям под национальным флагом и гимном в 17 видах спорта.

В ЕС опасаются, что Россия будет использовать возвращение в международный спорт как инструмент политического влияния. Среди возможных мер рассматривают визовые ограничения, санкции и сокращение финансирования спортивных федераций, которые отменяют запреты.

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Степан Гафтко

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