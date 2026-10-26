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"Украинские спортсмены туда не поедут" - Бедный об участии Украины в ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

Украина обжалует решение IWF провести ЧМ-2030 в Москве. В случае проведения соревнований в россии украинские спортсмены не будут участвовать.

"Украинские спортсмены туда не поедут" - Бедный об участии Украины в ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве

Украина будет обжаловать решение Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве и бойкотировать соревнования, если они состоятся в России. Об этом в комментарии УНН заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный. 

Детали

"Украина использует все юридические, политические и дипломатические инструменты, чтобы решение Международной федерации тяжёлой атлетики о проведении чемпионата мира 2030 года в Москве было пересмотрено. Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы быть представленными на международной арене, побеждать, поднимать украинский флаг и не освобождать площадку для российской пропаганды. Однако в случае с чемпионатом мира 2030 года, если эти соревнования действительно будут проходить на территории России, украинские спортсмены туда не поедут", — сказал Бедный. 

Он подчеркнул, что участие украинцев в турнире на территории государства-агрессора, откуда ежедневно отдаются приказы об убийстве мирных жителей и разрушении наших городов, абсолютно невозможно по соображениям безопасности и морально неприемлемо. 

"Сейчас мы инициируем официальные обращения в IWF и МОК, а также консолидируем поддержку международных партнёров и министров спорта стран ЕС и Совета Европы, чтобы не допустить проведения чемпионата мира в Москве и добиться нового, прозрачного отбора страны-хозяйки", — добавил министр. 

Напомним

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) предоставила России право провести чемпионат мира среди взрослых в 2030 году. Соревнования примет Москва. Это первый случай после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда международная федерация олимпийского вида спорта доверила России проведение чемпионата мира такого уровня. 

Украина готовит обращения в IWF и МОК с требованием пересмотреть решение провести чемпионат мира 2030 года в Москве. Матвей Бедный призвал партнёров не допустить проведения соревнований в России.

Павел Башинский

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