Україна вимагатиме скасування дозволу на ЧС-2030 з важкої атлетики в москві
Київ • УНН
Україна готує звернення до IWF і МОК із вимогою переглянути рішення провести чемпіонат світу 2030 року в москві. Матвій Бідний закликав партнерів не допустити змагань у росії.
Україна готує звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо рішення надати росії право провести чемпіонат світу 2030 року. Про це заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний 26 жовтня у соцмережах, передає УНН.
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"Готуємо офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо ганебного рішення надати росії право провести чемпіонат світу 2030 року. Ми закликаємо переглянути це рішення та провести новий, прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат", - написав Бідний.
Він зазначив, що порушить це питання з міжнародними партнерами, зокрема на найближчих офіційних подіях із міністрами спорту країн Ради Європи та ЄС.
"Прагнемо консолідувати міжнародну позицію – закликаємо міжнародну спортивну спільноту публічно виступити проти проведення чемпіонату в росії. Поки росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме. Особливо цинічним це рішення є зараз, коли напередодні зими росія посилює удари по українських містах та енергетиці, вбиває людей і погрожує Європі. І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі. Для кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації путіна. Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати", - додав міністр.
Бідний наголосив, що Україна "використає всі доступні механізми та надалі працюватиме з міжнародними партнерами, щоб закликати не проводити цей чемпіонат в росії".
Нагадаємо
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) надала росії право провести чемпіонат світу серед дорослих у 2030 році. Змагання прийматиме москва. Це перший випадок після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли міжнародна федерація олімпійського виду спорту довірила росії проведення чемпіонату світу такого рівня.