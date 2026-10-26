Украина потребует отменить разрешение на ЧМ-2030 по тяжёлой атлетике в москве

Украина готовит обращение в Международную федерацию тяжёлой атлетики и Международный олимпийский комитет в связи с решением предоставить России право провести чемпионат мира 2030 года. Об этом заявил министр молодёжи и спорта Матвей Бидный 26 октября в соцсетях, передаёт УНН.

Детали

"Готовим официальные обращения в Международную федерацию тяжёлой атлетики и Международный олимпийский комитет в связи с позорным решением предоставить россии право провести чемпионат мира 2030 года. Мы призываем пересмотреть это решение и провести новый, прозрачный отбор страны, которая будет принимать чемпионат", — написал Бидный.

Он отметил, что поднимет этот вопрос перед международными партнёрами, в частности на ближайших официальных мероприятиях с министрами спорта стран Совета Европы и ЕС.

"Стремимся консолидировать международную позицию — призываем международное спортивное сообщество публично выступить против проведения чемпионата в россии. Пока россия продолжает войну против Украины, проведение международных соревнований на её территории недопустимо. Особенно циничным это решение является сейчас, когда накануне зимы россия усиливает удары по украинским городам и энергетике, убивает людей и угрожает Европе. И на этом фоне международная федерация предлагает мировому спортивному сообществу собраться в москве, откуда отдаются приказы об этих преступлениях. Фактически закрыть на них глаза. Для кремля такой чемпионат станет инструментом пропаганды и политической реабилитации путина. Это опасный сигнал о том, что страна может продолжать войну и одновременно возвращаться в международный спорт. Это поощрение безнаказанности и пренебрежение принципами, которые мировой спорт должен защищать", — добавил министр.

Бидный подчеркнул, что Украина "использует все доступные механизмы и продолжит работать с международными партнёрами, чтобы призвать не проводить этот чемпионат в россии".

Напомним

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) предоставила россии право провести чемпионат мира среди взрослых в 2030 году. Соревнования примет москва. Это первый случай после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда международная федерация олимпийского вида спорта доверила россии проведение чемпионата мира такого уровня.