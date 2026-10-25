росії вперше з 2022 року дозволили провести чемпіонат світу з олімпійського виду спорту

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) надала росії право провести чемпіонат світу серед дорослих у 2030 році. Змагання прийматиме москва. Це перший випадок після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли міжнародна федерація олімпійського виду спорту довірила росії проведення чемпіонату світу такого рівня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Рішення ухвалив виконавчий комітет IWF 25 жовтня під час засідання в китайському Нінбо.

москва востаннє приймала чемпіонат світу з важкої атлетики у 1983 році, ще за часів Радянського Союзу.

Повернення росії до міжнародного спорту

Рішення IWF стало черговим кроком до повернення росії у міжнародний спортивний простір після обмежень, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.

У червні 2026 року федерація вже дозволила російським і білоруським важкоатлетам повернутися до міжнародних змагань.

Тепер росія отримала право не лише брати участь у турнірах, а й організувати один із головних міжнародних стартів з олімпійського виду спорту.

Чемпіонат світу з важкої атлетики 2029 року, який передуватиме московському турніру, відбудеться в індійському Ахмедабаді.

Швеція може не пустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання навіть із нейтральним статусом