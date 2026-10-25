России впервые с 2022 года разрешили провести чемпионат мира по олимпийскому виду спорта

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) предоставила России право провести чемпионат мира среди взрослых в 2030 году. Соревнования примет Москва. Это первый случай после начала полномасштабного вторжения в Украину, когда международная федерация олимпийского вида спорта доверила России проведение чемпионата мира такого уровня. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Решение принял исполнительный комитет IWF 25 октября во время заседания в китайском Нинбо.

Москва в последний раз принимала чемпионат мира по тяжёлой атлетике в 1983 году, ещё во времена Советского Союза.

Возвращение России в международный спорт

Решение IWF стало очередным шагом к возвращению России в международное спортивное пространство после ограничений, введённых из-за полномасштабного вторжения в Украину.

В июне 2026 года федерация уже разрешила российским и белорусским тяжелоатлетам вернуться к международным соревнованиям.

Теперь Россия получила право не только участвовать в турнирах, но и организовать один из главных международных стартов по олимпийскому виду спорта.

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2029 года, который будет предшествовать московскому турниру, состоится в индийском Ахмедабаде.

Швеция может не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе