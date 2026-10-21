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Швеция может не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Швеция изучает возможность отказа в выдаче виз спортсменам из России и Беларуси даже при нейтральном статусе. Ограничения могут коснуться чемпионата мира 2027 года в Фалуне.

Швеция может не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе

Швеция рассматривает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, даже если международные спортивные федерации разрешили им выступать под нейтральным флагом. Правительство страны опасается, что их участие в соревнованиях будет способствовать нормализации российской агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра миграции Швеции Йохана Форсселла, пишет УНН.

Детали

По словам министра, власти уже изучают юридические механизмы, которые позволят ограничить въезд спортсменов из России и Беларуси для участия в международных турнирах.

В настоящее время мы анализируем правовые основания, на которых российским и белорусским спортсменам может быть отказано в выдаче виз

– заявил Форсселл.

В Швеции опасаются нормализации российской агрессии

Министр подчеркнул, что правительство категорически выступает против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По его мнению, это создает риск постепенного оправдания войны против Украины.

Существует очевидный риск того, что это может привести к нормализации агрессии России против Украины

– отметил Форсселл.

Потенциальные ограничения могут повлиять на участие спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который запланирован на февраль–март 2027 года в шведском Фалуне. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уже предоставила нескольким россиянам нейтральный статус.

Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация поддерживают недопуск представителей России и Беларуси к соревнованиям, пока продолжается война. В то же время окончательные решения о выдаче виз и разрешений на въезд будут принимать государственные органы Швеции.

FIS вернула россиян к соревнованиям под нейтральным флагом - Украина приветствовала решение02.09.26, 17:21 • 5585 просмотров

Степан Гафтко

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Reuters
Швеция
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