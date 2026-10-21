Швеция может не допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе

Швеция рассматривает возможность отказа в выдаче виз российским и белорусским спортсменам, даже если международные спортивные федерации разрешили им выступать под нейтральным флагом. Правительство страны опасается, что их участие в соревнованиях будет способствовать нормализации российской агрессии против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра миграции Швеции Йохана Форсселла, пишет УНН.

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По словам министра, власти уже изучают юридические механизмы, которые позволят ограничить въезд спортсменов из России и Беларуси для участия в международных турнирах.

В настоящее время мы анализируем правовые основания, на которых российским и белорусским спортсменам может быть отказано в выдаче виз – заявил Форсселл.

В Швеции опасаются нормализации российской агрессии

Министр подчеркнул, что правительство категорически выступает против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. По его мнению, это создает риск постепенного оправдания войны против Украины.

Существует очевидный риск того, что это может привести к нормализации агрессии России против Украины – отметил Форсселл.

Потенциальные ограничения могут повлиять на участие спортсменов в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который запланирован на февраль–март 2027 года в шведском Фалуне. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уже предоставила нескольким россиянам нейтральный статус.

Шведская лыжная ассоциация и Спортивная конфедерация поддерживают недопуск представителей России и Беларуси к соревнованиям, пока продолжается война. В то же время окончательные решения о выдаче виз и разрешений на въезд будут принимать государственные органы Швеции.

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