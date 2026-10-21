Швеція може не пустити російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання навіть із нейтральним статусом

Швеція розглядає можливість відмовляти у візах російським і білоруським спортсменам, навіть якщо міжнародні спортивні федерації дозволили їм виступати під нейтральним прапором. Уряд країни побоюється, що їхня участь у змаганнях сприятиме нормалізації російської агресії проти України. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра міграції Швеції Йохана Форсселла, пише УНН.

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За словами міністра, влада вже вивчає юридичні механізми, які дозволять обмежити в'їзд спортсменів із росії та білорусі для участі в міжнародних турнірах.

Наразі ми аналізуємо правові підстави, за яких російським та білоруським спортсменам може бути відмовлено у візах – заявив Форсселл.

У Швеції побоюються нормалізації російської агресії

Міністр наголосив, що уряд категорично виступає проти повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. На його думку, це створює ризик поступового виправдання війни проти України.

Існує очевидний ризик того, що це може призвести до нормалізації агресії росії проти України – зазначив Форсселл.

Потенційні обмеження можуть вплинути на участь спортсменів у чемпіонаті світу з лижних видів спорту, який запланований на лютий–березень 2027 року у шведському Фалуні. Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду вже надала кільком росіянам нейтральний статус.

Шведська лижна асоціація та Спортивна конфедерація підтримують недопуск представників росії та білорусі до змагань, поки триває війна. Водночас остаточні рішення щодо видачі віз і дозволів на в'їзд ухвалюватимуть державні органи Швеції.

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